Se anche tu ti stai chiedendo da un po’ di tempo come fare per rimetterti in forma ma non trovi la soluzione adatta a te e, forse perché la TUA soluzione è semplicemente un’altra e molto più semplice: quella di rieducare l’alimentazione, la tua alimentazione che, probabilmente, ultimamente trova “sfogo” in quegli alimenti sbagliati e troppo grassi.

Mantenersi in forma non è facile. Mettiamo pure che tu abbia provato – quasi – ogni tipo di dieta e che fai le scale a piedi ma c’è qualcosa che proprio non va: il peso è sempre quello di un anno fa e tu stai pensando seriamente al digiuno. Prendi un bel respiro, il rimedio esiste, e non è quello del digiuno ma quello di una giusta alimentazione quotidiana. Basta solo educare l’alimentazione. Come si fa? Semplice, seguendo 9 consigli semplici e in poco tempo ti sentirai subito in forma. Non ci credi? Provare per credere!

Alimentazione | 9 consigli per sentirti subito in forma

Si sa, il metabolismo rallenta e non si hanno più vent’anni, arranchiamo per arrivare a fine giornata, fuori forma, con la pelle smorta. E i tacchi? Buttati in un angolo polveroso del nostro cuore perché le gambe non sono più quelle di una volta – o almeno finora – perché seguendo questi semplici consigli, potrai finalmente risplendere nuovamente. Ritrovare la tua forma perfetta e rimetterti i tacchi alti!

Iniziamo allora, con gli 9 consigli efficaci e pratici per iniziare la vostra nuova vita e ritrovare il benessere di un tempo.

1. Primo consiglio | Bevi, bevi e bevi (acqua)

Non è scontato ma bere molta acqua fa davvero bene, almeno un litro e mezzo al giorno e non ricordatevi di berlo tutto prima di andare a letto – cosa da evitare assolutamente se non volete affaticare le vostre reni. Dunque qui il consiglio è prediligere le ore mattutine per bere il più possibile, un po’ meno nel tardo pomeriggio e poco, anzi pochissimo la sera prima di andare a letto. Prediligere acqua naturale e non gassata è meglio. Un trucco è portare una bottiglietta d’acqua sempre in borsa, meglio se a temperatura ambiente. La mattina a digiuno un bicchiere di acqua con mezzo limone spremuto è un toccasana per depurare l’organismo e iniziare bene la giornata.

2. Secondo consiglio | L’importanza delle Tisane

Prediligete le tisane, visto poi la fredda stagione, sono ottime. Da intendere, non sono da sostituire all’acqua! Tisane rigorosamente senza zucchero – all’inizio non è piacevole – poi ci si fa l’abitudine e non vorrete più lo zucchero. Provare per credere. Sconsigliate alle donne in stato interessante. Per voi, future mammine, tanta acqua e anche in più del solito litro al giorno. Prediligete tisane a base di zenzero, potente alleato per disturbi gastrici e nausea. Le tisane migliori per accelerare il metabolismo sono quelle a base di erbe e spezie, in particolar modo le tisane a base di gramigna, limone e zenzero, le più efficaci. Bere tisane favorisce la diuresi e ciò impedisce la ritenzione dei liquidi e il conseguente gonfiore che ne deriva.

3. Terzo consiglio | Attenzione al Sale!

Il sale è da tenere sotto controllo ma, chi è che mangia totalmente senza sale? Pochi sanno che esistono sono un’infinità di Sali che fanno meno male alla salute e alla forma fisica. Iniziamo con il sale rosa dell’Himalaya, detto “l’oro bianco”. Prezioso di Sali minerali e di ferro è noto per combattere l’ipertensione e la ritenzione idrica ma non solo, riduce i crampi e supporta la respirazione nonché diminuisce i comuni segni dell’invecchiamento. Può essere usato per qualsiasi tipo di cucina, cotta o cruda. Ottima per le insalate!

Un altro tipo di sale è il Sale di Cervia noto anche come sale dolce. Pieno di oligoelementi come potassio e magnesio. Il sale alle erbe è invece un mix di sale marino integrale arricchito con erbe aromatiche. Non molto comune ma si può trovare nei negozi che vendono prodotti biologici. In questo caso l’uso prolungato di erbe aromatiche e spezie fa diminuire progressivamente il consumo di sale in cucina.

In commercio si trovano più facilmente il Sale nero delle Hawai e il sale nero di Cipro che devono il suo colore scuro alla presenza di tracce di carbone il quale conferisce a questo sale la particolarità di avere un potere detossinante.

4. Quarto consiglio | Diminuisci lo zucchero

Lo zucchero fa male anche a chi è in buona salute questo è risaputo, ed è per questo motivo, ovviamente, che è da diminuire ma, per tutte le amanti del dolce che non vogliono rinunciare allo zucchero, si possono avere alcune accortezze senza rinunciare al dolce sapore.

Se normalmente adottate 2/3 cucchiaini di zucchero bianco nel caffè, non si può pensare di eliminarlo del tutto in una sola giornata. Il rimedio è diminuire poco per volta le quantità. Anche qui come il sale esistono diversi tipi di zucchero. Dallo zucchero integrale di canna – quello vero però – muscovado, dalla consistenza sabbiosa, con un retrogusto di liquirizia e un colore marrone. Un accorgimento per capire se lo zucchero che avete acquistato ha davvero proprietà benefiche è che una volta aperto, sarà sempre un po’ umido e tale umidità è dovuta alla presenza di magnesio e potassio che catturano appunto l’umidità dall’aria. Un altro sostituto al classico zucchero è lo zucchero di cocco, con le sue molteplici proprietà benefiche costituisce un ottimo energetico naturale. Lo zucchero di cocco realizzato dai fiori della palma è uno zucchero dal sapore intenso e molto fruttato. Povero di saccarosio e ricco di zinco e potassio. Utile per la preparazione di piatti dolci.

5. Quinto consiglio | Verdura e frutta 4 volte al dì

Prediligere un uso costante di verdure e frutta. Almeno 4 porzioni nell’arco della giornata distribuite tra frutta e verdura. Si consiglia sempre di usare verdura e frutta di stagione, come gli ortaggi a foglia, cavoli, broccoli, verza e sopratutto i finocchi, ottimi alleati per diminuire il gonfiore addominale. In tal modo garantiamo al nostro organismo le giuste quantità di Sali minerali, vitamine e fibra di cui necessita. Consiglio aggiuntivo per le donne in stato interessante l’uso di cavolfiore in quando ricco di acido folico fondamentale in età fertile per prevenire malformazioni del feto.

Per la frutta? via libera a frutti di stagione. Mangiare quotidianamente frutta e verdura aiuta a contrastare i radicali liberi e dona nuova linfa alle cellule poiché sono tutte sostanze antiossidanti. Scegliere una cottura a vapore aiuta il mantenimento delle sostanze nutritive ed è una buona alleata per ritrovare la forma.

6. Sesto consiglio | I carboidrati sì ma senza abusarne

Il pane e i carboidrati. Croce e delizia delle diete. Il consiglio in questo caso è non abusarne ma, ovviamente un piatto di pasta con un sugo semplice al pomodoro fresco fa benissimo al nostro fisico, specie se si fa sport. In tal caso il consiglio è usare un tipo di cereale “diverso” dal classico grano, come la pasta di farro, povera di grassi e ricca di Sali minerali. 100grammi corrispondono a 347 calorie. Per gli amanti delle diete la pasta integrale è un ottima alleata, sia perché ha un basso indice glicemico, sia perché è ricca di fibre e dunque aiuta il naturale flusso intestinale.

Un altro tipo di cereale da usare è il kamut, molto apprezzato perché ricco di proteine e vitamine. Altamente digeribile e indispensabile in una dieta mediterranea. Per le persone celiache una valida alternativa, come si saprà, è il riso e quindi la pasta di riso ma anche la pasta di soia. Il riso dona un senso di sazietà maggiore rispetto al classico piatto di pasta in quando assorbe più acqua del frumento. E’ consigliato un uso moderato però alle diabetiche poiché ha una alto indice glicemico.

7. Settimo consiglio | Prediligi l’olio a crudo

Consiglio pratico è diminuire l’olio in cucina e prediligerne un uso a crudo sulle pietanze. L’olio di cocco è utile per cucinare ad alte temperature, così come l’olio di Avocado per la cottura. Questi tipi di oli contengono grassi “buoni” a differenza dell’olio di palma, di soia e la stessa margarina che sono extra-saturi e quindi pieni di grassi “cattivi”, nocivi per il colesterolo buono, provocano un innalzamento del rischio di malattie cardiache. Un consiglio è usare sempre l’olio a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore o dalla luce solare diretta.

Nelle tue pietanze usa sempre un olio che sia extravergine d’oliva e che abbia scritto, nell’etichetta “da olive raccolte solo in Italia” o da Paesi facente parte dell’Unione Europea.

8. Ottavo consiglio | Fai 30 minuti di attività fisica al giorno

Un ultimo, ma non per grado d’importanza, è fare una buona attività fisica. Non ci sono scuse, anche solo camminare per 30 minuti al giorno, aiuta a rimettersi in forma. Un consiglio utile e dedicare 7 minuti al mattino di stretching prima di fare colazione e 7 minuti prima di andare a letto.

Un costante allenamento, anche leggero, aiuta il vostro metabolismo ad accelerare favorendo il rilascio di endorfine – sostanze chimiche prodotte dal cervello – dotate di un elevato potere eccitante. Fa bene non solo al fisico dunque, ma soprattutto alla nostra mente, liberandola dai brutti pensieri e alleggerendo la giornata.

9. Nono consiglio | Dormi 8 ore a notte fa dimagrire

Un ultimo buon consiglio è dormire bene. Una sana dormita di 8 ore è quello che serve al nostro organismo e alla nostra mente per partire bene. In più, dormire bene e a lungo aiuterebbe anche a dimagrire. Come?

Rispettando il ciclo sonno-veglia si mantiene un equilibrio metabolico che è essenziale per contrastare i chili in eccesso e quindi dimagrire. Se non si riposa a sufficienza, si crea uno sbilanciamento a livello ormonale che provoca un aumento dall’appetito, in particolare a crescere è il desiderio di cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi, ma si verifica anche una diminuzione del dispendio calorico e un rallentamento del metabolismo basale, l’insieme delle funzioni che ci mantengono vivi e che consuma, da solo, fino al 75% delle calorie quotidiane.

Inoltre, una delle ragioni che fa del sonno un alleato di chi vuole dimagrire è l’aumento della sintesi della leptina, l’ormone della sazietà, e una diminuzione della grelina, l’ormone che stimola invece l’appetito. Dormire poco e male fa diminuire i livelli di leptina e il segnale di stop all’appetito non viene inviato. Risultato? Si tende a mangiare di più.

Dunque, care donne, dormite sogni tranquilli perché da domani inizia la vostra nuova vita.