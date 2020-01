Trovare la propria anima gemella è da sempre uno dei sogni più grandi e condivisi. Scopriamo insieme quali sono i segnali per riconoscerla.

Chi crede nell’amore lo sa, trovare l’anima gemella è il desiderio più grande tra tutti. Quello che indica un amore puro, sicuro ed in grado di durare per sempre.

Si tratta di un’immagine spesso idealizzata per via di film e romanzi ma che a detta di chi ha sperimentato la cosa ha davvero qualcosa di incredibile. Dopotutto, avere al proprio fianco un partner in grado di capirci con un solo sguardo, di completarci e di darci passione ma anche un senso di stabilità non è qualcosa che si trova ogni giorno e, forse proprio per questo, nell’immaginario collettivo assume una valenza ancor più importante.

Ma come fare a riconoscere l’anima gemella? Se ci si trovasse in un film si sentirebbe scoccare la scintilla, l’universo ci invierebbe segnali di ogni tipo e il cuore parlerebbe per noi. Cose che probabilmente avvengono anche nella vita normale ma che presi dalla vita di tutti i giorni non si è in grado di notare come quando ci si trova a rilassarsi davanti allo schermo della tv.

Per fortuna ci sono dei segnali che a detta delle coppie felicemente insieme da tanti anni, possono aiutare a capire se la persona che si ha accanto o che si è appena incontrata è o meno quella giusta. Indizi che uniti all’amore che è ovviamente la componente di base nonché fondamentale, possono suggerire la possibilità di un amore in grado di durare per sempre. Scopriamo quindi quali sono i più importanti.

I segnali per riconoscere la propria anima gemella

C’è un particolare feeling. Due persone nate per stare insieme, di solito si riconoscono. Questo significa che anche in silenzio riescono a sentirsi a proprio agio e che nonostante le così dette farfalle nello stomaco, la sensazione di base è quella di conoscersi da sempre. Indizio solitamente molto importante ma che, attenzione, non è detto si verifichi da subito. A volte la persona giusta può presentarsi nel momento sbagliato e per questo apparire tale solo più avanti nel tempo. Le caratteristiche di base, però, non cambiano e capire se si è o meno compatibili, presto o tardi diventa necessario.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Si riesce ad essere se stessi. Capita spesso, soprattutto i primi tempi, di fingersi diversi da ciò che si è o di sentirsi a disagio nel mostrare alcuni aspetti della propria persona. Con il partner giusto, però, di solito, avviene l’esatto opposto. Ci si trova a dire cose ma svelate neppure agli amici più cari, si è spontanei come non mai e ci si sente sempre a casa, anche stando in posti sempre diversi.

Ci si sente ascoltati. Sentirsi ascoltati è qualcosa che capita sempre più di rado e che fa sentire accolti, apprezzati e sopratutto importanti agli occhi dell’altra persona. Quando si ha la fortuna di incontrare qualcuno che è pronto all’ascolto e che interviene mostrandosi coinvolto, la sensazione è sempre positiva e non è raro che questo sia proprio l’indizio che si abbia davanti la propria anima gemella. Quella che sarà in grado di ascoltarci per tutti i giorni della vita insieme.

Si ha voglia di condividere ogni cosa. Ci si conosce da poco eppure si ha voglia di condividere ogni più piccola cosa della propria vita? Allora è molto probabile che quella che si è appena incontrata è proprio l’anima gemella. Condividere pensieri, sensazioni ed emozioni è sempre il segno che alla base c’è un rapporto speciale dove il tempo insieme non è solo quello trascorso di persona ma anche quello fatto di distanze e questo perché la vera vicinanza è quella che si vive attraverso il cuore.

Si è prima di tutto amici. Sentire che l’altra persona non è solo un compagno ma sopratutto un amico è uno dei passaggi che determina la reale possibilità di avere al proprio fianco la persona per la vita. Quella con cui condividere ogni aspetto di se, con la quale essere se stessi e poter parlare di tutto senza problemi. Il sentimento di amicizia è qualcosa che si inserisce a pieno titolo nel rapporto e che spesso fa da collante ai sentimenti, dando quella marcia in più quando i problemi della vita si mettono in mezzo causando tensioni e problemi. Pertanto è uno dei sentimenti più importanti ed in grado di far capire se la persona che si ha al proprio fianco è o meno quella giusta.

Si condividono gli stessi valori. Può sembrare strano ma avere gli stessi valori è uno dei requisiti più importanti per potersi considerare anime gemelli. Non si parla necessariamente di credo personali o di modi di intendere la vita ma di quei valori basilari che caratterizzano la persona nel suo modo di essere. Condividerli fa delle due persone un tutt’uno in grado di andare avanti nonostante le differenze e senza mai spezzarsi.

Ci si viene incontro. Anche la capacità di venirsi incontro è un requisito di persone fatte per stare insieme a lungo. I piccoli sacrifici non pesano e quando si vede l’altro/a in difficoltà si fa qualcosa per mediare e trovare un punto d’incontro. Si tratta di un modo di essere che può essere perfezionato nel tempo ma che dovrebbe instaurarsi da subito in quanto fondamentale per far si che la coppia cresca insieme andando sempre nella stessa direzione e ottenendo così diverse possibilità di durare tutta la vita.

Ci si sente felici quando si sta insieme. Infine, sembrerà superfluo, ma una delle caratteristiche più importanti per una vita a due destinata a durare nel tempo è quella dell’essere felici insieme. Coccolarsi, farsi delle piccole sorprese e condividere momenti anche semplici e del quotidiano, sentendosi felici solo perché si è insieme sono segnali che la persona accanto è quella giusta. La felicità è infatti qualcosa che spesso non si prova con così tanta semplicità e che una volta trovata andrebbe preservata come un dono prezioso.

Leggi anche -> Le migliori 50 domande sulla compatibilità per le coppie

Questi segnali sono solo alcuni di quelli che indicano la possibilità di avere accanto la propria anima gemella. Il più importante tra tutti è ovviamente l’amore che non può e non deve mancare mai. Il resto può esserci in modo più o meno evidente e alle volte si può persino lavorarci sopra. Ciò che conta è che cose come amicizia e voglia di venirsi incontro e di condividere tutto siano alla base del rapporto. In questo modo, infatti, si andrà incontro ad una relazione sana, serena e con delle basi solidi che faranno da supporto ad ogni evento della vita.