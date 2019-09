Blush ai petali di rosa fai da te-video

Un blush ai petali di rosa che potrete preparare in modo semplice e che sarà un originale prodotto di makeup davvero originale perfetto anche come regalo fai da te.

Il blush ai petali di rosa, un prodotto di makeup molto particolare che esiste in commercio ma che può essere riproposto in una versione fai da te davvero bellissima e semplice da realizzare.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: come ingrandire le labbra-VIDEO-

Saranno i petali di a dispensare un delicato blush al profumo di rosa, vi basterà passare il pennello su di essi e come per magia il prodotto finirà sulle vostre gote. Scopriamo come realizzarlo nel video tutorial.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come realizzare un blush ai petali di rosa fai da te, il video tutorial

Per realizzare il blush ai petali di rosa avrete bisogno di:

fiori finti

pinzette

forbici

ombretti o pigmenti in polvere

fragranza alla rosa

contenitore in vetro

alcool etilico denaturato o alcool buongusto

Seguendo il video tutorial potrete realizzare questo blush davvero particolare che vi stupirà per la sua originalità e pigmentazione. Potrete confezionarne diversi, con petali di colore diverso e magari utilizzando delle terre o delle colorazioni illuminanti. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>GUARDA ANCHE:

Trucco da cerimonia oro rosa con Clio Makeup -VIDEO-

Makeup: eyeliner, come applicarlo in modo perfetto-VIDEO-

Rossetto rosa, a chi sta bene

Ombretto giallo, a chi sta bene e come applicarlo

Makeup: lifting in 20 secondi senza bisturi-VIDEO-

Makeup aperitivo in spiaggia-VIDEO-

Come fissare il trucco: tutti i prodotti che ti servono

Rossetto corallo, a chi sta bene

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI