Pelle: la beauty routine invernale

La stagione estiva sta per giungere al termine e con le basse temperature che arriveranno anche la beauty routine dovrà subire qualche cambiamento. La pelle andrà idratate e soprattutto protetta.

Se in estate un velo di crema e qualche spruzzata di acqua termale sono bastati per rendere la pelle morbida, vellutata e soprattutto idratate, la beauty routine invernale dovrà essere decisamente più corposa. I prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo dovranno essere studiati per proteggere l’epidermide dalle basse temperature e dalla disidratazione.

Via libera dunque a creme, tonici, oli vegetali e maschere dalla texture avvolgente arricchiti di burri e oli vegetali.

Gli alleati della pelle in inverno, la beauty routine per le basse temperature

La routine di bellezza invernale sarà ricca e soprattutto regalerà alla pelle formulazioni protettive e decisamente più corpose perfette per proteggerla dalle basse temperature che tendono a seccarla.

Il cambiamento inizierà dal mattino, quando al detergente fresco e schiumogeno della bella stagione si dovrà preferire un latte detergente da applicare con i polpastrelli e magari rimuovere con un dischetto di cotone. Il tonico idratante eliminerà ogni traccia di detergente.

La crema trattamento dovrà essere dalla consistenza quasi burrosa e arricchita da oli vegetali e vitamine. Applicarla almeno mezz’ora prima di iniziare il makeup eviterà l’antiestetico effetto lucido.

Alla sera via libera a maschere nutrienti, almeno due volte alla settimana e all’applicazione di oli vegetali ricchi e preziosi come quello di jojoba, argan e rosa mosqueta. Basterà applicare poche gocce sulla pelle umida e l’olio si assorbirà come un siero. Poi si potrà applicare una crema trattamento per la notte.

Anche le labbra e le mani, avranno bisogno di una protezione extra. Applicare il burro di cacao più volte al giorno le proteggerà e idraterà. Per le mani, alla sera, si potrà fare un impacco di burro di karitè puro.

