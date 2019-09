Olio di fico, un prezioso elisir di bellezza per la pelle

L’olio di fico, ottenuto dalla spremitura a freddo dei piccoli semini contenuti nel frutto, rappresenta un rimedio naturale ricco di proprietà benefiche per la pelle.

L’olio di fico, un rimedio naturale abbastanza sconosciuto ma che regala alla pelle moltissime proprietà benefiche. Si può trovare nelle erboristerie ben fornite o online e una volta provato non se ne può più fare a meno.

Ricco di acidi grassi, polifenoli, minerali e flavonoidi, l’olio di fico regala elasticità alla pelle, nutrendola, idratandola e rimpolpandola. Questo olio infatti è un potente anti età ma possiede una caratteristica unica per cui rappresenta un prodotto davvero insostituibile.

Olio di fico, potente rimedio di bellezza per la pelle

L’olio di fico, potrà essere utilizzato ogni giorno, massaggiandolo sul viso inumidito, per poter veicolare tutte le sostanze benefiche attraverso l’epidermide, oltre al potere anti età e a rendere la pelle sempre tonica, compatta, idratata e nutrita, l’olio di fico riesce ad esfoliarla in modo naturale. Agisce quindi come un vero e proprio acido della frutta, rimuovendo le cellule morte e rendendo la pelle del viso particolarmente luminosa e liscia.

Non tutti però, possono utilizzare l’olio di fico, rimedio naturale efficace ma che potrebbe irritare le pelli più sensibili. Tutti coloro soffrono di dermatiti, couperose, e altre problematiche della pelle, dovrebbero preferire oli vegetali più delicati. L‘olio di fico inoltre è foto sensibile e quindi andrebbe utilizzato soltanto alla sera e mai prima di esporsi alla luce solare. Prima di utilizzare l’olio di fico, sarà bene rivolgersi al consiglio del medico dermatologo.

