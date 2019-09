Facial cupping, cosa è la coppettazione viso e come funziona questa tecnica estetica molto amata dalle star.

La coppettazione è una tecnica manuale che viene spesso utilizzata sugli sportivi per poter drenare i liquidi in eccesso e stimolare la circolazione del sangue in un punto preciso del corpo. Allevia dolore, infiammazione e rigidità anche a livello muscolare. Ottimo trattamento per la cellulite, amatissimo dalle star di hollywood.

La copettazione viso invece, come funziona e soprattutto quali sono i risultati ottenuti da questo trattamento? Ecco tutti i segreti del facial cupping.

Facial cupping: la tecnica della coppettazione applicata al viso

Il facial cupping utilizza la stessa tecnica della coppettazione corpo ma in modo più delicato, utilizzando coppette più piccole. Delle piccole coppette vengono applicate in diverse parti del viso attraverso il meccanismo di suzione, vengono poi spostate attraverso un massaggio in altre parti dove vengono lasciate agire.

Gli effetti del trattamento sono molteplici, primo fra tutti viene riattivata la circolazione del sangue e quindi si ha un ringiovanimento dei tessuti. La pelle appare più sana e luminosa. Viene stimolata la produzione del collagene e la pelle appare più tonica e compatta.

L‘effetto più ricercato della coppettazione viso è la tonificazione delle parti del viso interessate dall’età, che tendono a cedere verso il basso. Anche il contorno occhi beneficerà del facial cupping, risultando più chiaro, tonico e luminoso.

