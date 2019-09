Un video tutorial per imparare ad ingrandire le labbra con il makeup. L’applicazione dei prodotti giusti per rendere le labbra più carnose e in primo piano.

Avere labbra carnose e sensuali è uno degli obiettivi estetici femminili degli ultimi anni. Per averle non si dovrà per forza ricorrere al chirurgo estetico ma grazie al makeup si potranno ingrandire in pochi e semplici tocchi di prodotto applicati nel modo giusto.

Scopriamo come ingrandire le labbra con il makeup in un esaustivo video tutorial!

Come ingrandire le labbra con il makeup, il video tutorial

Il makeup può regalare labbra decisamente più carnose ma sempre restando all’interno di alcuni canoni per cui l’effetto finale risulti più naturale possibile. Molte volte infatti si va a tracciare un contorno davvero troppo esterno al contorno naturale delle labbra con un risultato davvero pessimo.

Nel video tutorial potrete scoprire tutti i prodotti da utilizzare per ingrandire le labbra e come applicarli nel modo giusto. Vi basterà seguire tutte le indicazioni e munirvi di uno specchio!

