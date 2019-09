La convivenza cane e bambino è un’esperienza davvero unica che può essere vissuta in tutta tranquillità nel pieno rispetto sia del cucciolo a due che a quattro zampe.

Come far convivere bambini e cani sotto lo stesso tetto vivendo un’esperienza positiva per tutta la famiglia? Semplice, con il rispetto di tutti, soprattutto del cane che dovrà sin da subito essere vissuto dai bambini come un membro della famiglia molto speciale e non come un giocattolo.

La prima regola da seguire è quella di non lasciare mai soli i bambini con il cane, questo è fondamentale per evitare episodi spiacevoli che molto spesso, nei casi più gravi, balzano alla cronaca. L’approccio tra i due dovrà essere sempre monitorato dall’adulto per prevenire che l’uno manchi di ‘rispetto’ verso l’altro. Non dimentichiamo mai che il cane è un animale dominato dall’istinto e non è una ‘balia’ o un ‘giocattolo’ per intrattenere i piccoli di famiglia.

Come far convivere in modo sereno cani e bambini sotto lo stesso tetto

Come riuscire a far convivere serenamente cani e bambini sotto lo stesso tetto evitando che accadano episodi spiacevoli? Qui di seguito vi riportiamo alcune regole e consigli regalatici dall’educatore cinofilo Vincenzo Venafro, fondatore del Bau Club, nell’ambito di una intervista rilasciata a chedonna.it:

Il rapporto tra cani e bambini va sempre supervisionato da un adulto. Questa regola è imprescindibile se vogliamo che tutto fili liscio. I bambini sono bambini, giocano e non hanno inibizioni, possono far male involontariamente al cane e quindi ottenere una reazione indesiderata. Inoltre osservandoli possiamo insegnare loro come relazionarsi in modo corretto con il loro amico a 4 zampe.

Mentre mangia e mentre dorme il cane non va assolutamente disturbato. Perciò è vietato infilare le manine nella ciotola, che per loro è una risorsa importantissima o svegliarlo di soprassalto.

Non vanno tolti oggetti o cibo dalla bocca del cane, anche se non è un soggetto possessivo. In generale evitiamo di far mettere le mani in bocca al cane.

Quando si gioca con il cane, non si tirano ne la coda ne le orecchie, non si infilano le dita negli occhi e non si sale in groppa al cane.

Non escludiamo il cane dalle attività quotidiane, portiamolo con noi anche nelle passeggiate con i nostri figli e viceversa, facciamo partecipare il bambino alle attività di gioco e di educazione con il cane.

Quando si tratta di cani che non conosciamo, vanno sempre avvicinati con calma, evitando di correre e urlare e soprattutto non vanno abbracciati.

Il segreto della convivenza serena dei bimbi con il cane dunque, è sempre il rispetto verso ‘l’animale cane’ che se approcciato con i giusti modi potrà davvero regalare stimoli, complicità e tanta felicità a tutta la famiglia, in particolare ai bambini.

Ma vediamo quali sono i benefici più importanti del far crescere un bambino in compagnia di un cane:

Il bambino trova stimolo a muoversi di più.

Al livello emotivo il bambino subisce tantissimi stimoli.

I bambini che vivono con un cane risultano apprendere meglio a scuola.

I bambini che vivono con un cane in famiglia vivono relazioni più serene con tutti.

La presenza di un cane in famiglia riduce lo stress anche nei bimbi.

I bambini che vivono con un cane si ammalano di meno.

