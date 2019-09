Incidente per Barbara d’Urso: ecco come sta – Foto

Barbara d’Urso ha avuto un incidente che ha deciso di raccontare ai suoi follower.

Qualcuno ricorderà il post in cui Barbara d’Urso, di spalle, diceva di star nascondendo qualcosa al suo pubblico. Ebbene, la conduttrice, dopo che alcune sue foto con il collare hanno iniziato a girare per il web, ha deciso di dire la sua, postando dei video in cui si mostra con il collare indossa e racconta quanto accaduto. Un incidente apparentemente banale ma che le ha causato diversi problemi che sta ancora risolvendo. Problemi che, nonostante tutto, non sono riusciti a distoglierla dal lavoro che sta portando avanti con la stessa energia di sempre.

Barbara d’Urso e il suo racconto sull’incidente

Una Barbara d’Urso inedita, nelle scorse ore, ha deciso di raccontare attraverso i suoi social del brutto incidente che ha avuto nei giorni scorsi. Una banale caduta, (che tanto banale non è stata) ha portato dei seri danni per via di una lastra di cristallo che si è inserita tra testa e collo. Un incidente che l’ha portata a perdere momentaneamente la sensibilità al braccio e ad altri problemi sui quali la d’Urso non è entrata nei particolari ma che che sembrano stati di una certa entità.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha però cercato di tranquillizzare tutti, dichiarando di star bene e di aver deciso di dire la sua solo per via di un foto che ha cominciato a girare e per la quale ha ritenuto giusto essere lei a spiegare i fatti.

“Vi ho nascosto una cosa, già da un po’ di giorni. Questa (si indica il collare) è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa, che io volevo evitare si sapesse. Vabbè, poco male, ve la racconto. Forse una settimana fa, ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata. Sono caduta in maniera molto pericolosa e una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica la parte destra della testa). Le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto l’insensibilità al braccio e alla mano. Questa cosa mi ha insegnato che nella vita può cambiare tutto in un attimo e che bisogna viverla con gioia. Io sto benissimo. Per girare i promo mi sono tolta il collarino. Le foto le ho fatte un po’ di spalle. Lunedì torno in diretta super garrula.”

Il video è poi continuato con un ringraziamento speciale agli infermieri e ai dottori del pronto soccorso dell’ospedale Humanitas che si sono occupati di lei con discrezione, curandola e tenendola lì per diverse ore. Per concludere il tutto, Barbara ha dato mostra della sua solita auto ironia, parlando anche dei commenti di alcuni hater che vedendo in alcune foto i farmaci che sta assumendo in questi giorni hanno ipotizzato problemi di artrosi e osteoporosi. Un problema che Barbarella ha dichiarato di non avere, tranquillizzando tutti e augurandogli tanta gioia.

Ricordiamo che Barbara d’Urso in questi giorni è impegnata con la realizzazione dei promo per Pomeriggio 5 e probabilmente con quelli per Live – Non è la d’Urso che pare riprenderà a breve parlando, come molti fan speravano, ancora una volta del caso di Mark Caltagirone, ovvero quello che ha tenuto banco tra i gossip per tutta la scorsa stagione primaverile.

