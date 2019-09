Correttore e occhiaie, gli errori da non fare-VIDEO

Un video tutorial per imparare ad utilizzare il correttore e avere un contorno occhi perfetto.

Per tutte coloro amano avere un contorno occhi chiaro, luminoso e soprattutto senza ombre scure in evidenza, ecco i consigli professionali della makeupartist Clio che in questo video tutorial spiegherà come scegliere i vari tipi di correttore, come applicarli nel modo giusto, ma soprattutto gli errori da non fare.

Scegliere la nuance giusta per mimetizzare un certo colore di occhiaie per esempio, non è cosa semplice e molte volte si ripiega su un qualsiasi correttore chiaro che invece di mimetizzare l’occhiaia la renderà più evidente. Scopriamo insieme tutti i segreti per utilizzare il correttore in modo corretto.

Correttore e occhiaie 9 errori che non sapevate di fare

In questo video, Clio makeup spiegherà come scegliere e applicare il correttore per mimetizzare le occhiaie in modo perfetto. Scegliere le texture giusta ed il colore sarà fondamentale, soprattutto oggi momento nel quale il mercato cosmetico offre moltissime possibilità.

Un viaggio attraverso vari cosmetici proposti dalle varie case cosmetiche e il loro utilizzo per nascondere le occhiaie e le imperfezioni in modo impeccabile. Non vi resta che guardare il video tutorial.

