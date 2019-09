Come fare un eyeliner professionale e naturale in pochi minuti. Un prodotto di mkeup fai da te che non dovrebbe mai mancare nel beauty di una donna.

L’eye liner, un prodotto fondamentale per il makeup che non dovrebbe mai mancare. Molto versatile, in grado di creare in una sola linea un trucco occhi perfetto, applicato in modo delicato, mette in risalto le ciglia in modo naturale, mentre se applicato in modo generoso e con stile, riesce a regalare grande femminilità e personalità allo sguardo.

Scopriamo come poter preparare un eyeliner naturale in casa, perfetto da portare sempre con se e anche da regalare alle amiche, soprattutto in vista ai prossimi regali di Natale.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come fare un eyeliner professionale e naturale, il video tutorial

Per fare l’eye liner, avrete bisgno di:

8,3 grammi di acqua demineralizzata

1,5 grammi di ossido nero (o colorato)

0,2 grammi di gomma di guar

2-3 gocce di conservante Cosgard

Il prodotto una volta preparato potrà essere conservato per 3 mesi. Troverete un eyeliner dal colore pieno, facile da stendere, ottimo di qualità e soprattutto che resta fisso per ore mantenendo l’intensità del tratto perfetta. Non vi resta che guardare il video tutorial!

