Makeup: come fare una BB cream in un minuto

La BB cream è un prodotto a cui nessuna donna vuol rinunciare, per la sua efficacia e per la sua versaltilità nel makeup. Ecco come prepararne una in casa in modo veloce.

La BB cream è un prodotto di makeup molto amato che regala idratazione, una leggera coprenza e un’incarnato luminoso in un semplice gesto. Meno impegnativa del fondotinta rappresenta un’evoluzione nel campo del makeup, soprattutto per chi ha poco tempo e vuole però prendersi cura della propria pelle e del proprio aspetto.

Scopriamo come preparare in casa una BB cream idratante e luminosa con semplici ingredienti facilmente reperibili.

Come creare una BB cream in un minuto

Per creare la BB cream, avrete bisogno di:

30 ml di crema viso

5 grammi di fondotinta minerale del colore adatto alla propria pelle o in polvere compatto

1 cucchiaino raso di amido di riso

Seguendo tutte le indicazione del video tutorial potrete prepare in modo semplice e veloce la vostra BBcream che potrete applicare sul viso al mattino, dopo le fasi di detersione e tonificazione. Questo prodotto idraterà la pelle e la colorerà, regalanso un incarnato perfetto e sano. Un’alternativa al fondotinta per chi non ama le texture corpose e per le giovanissime.

