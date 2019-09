Il cloud Brad o pane proteico, una sana alternativa a pane, crackers e gallette che si potrà preparare facilmente in casa e sarà perfetto per accompagnare pranzi, merende e colazioni in modo leggero, senza glutine e senza zuccheri.

Il cloud bread è un pane proteico sconosciuto ai più ma molto utilizzato dagli sportivi e da chi segue un’alimentazione controllata e a basso contenuto glicemico e di grassi. Una ricetta molto versatile con la quale si potranno preparare delle piccole gallette o anche una squisita e croccante base per pizza.

Non ci resta che scoprire come preparare questo pane proteico, perfetto per ritrovare la forma fisica dopo le vacanze e ottimo per chi segue un regime alimentare controllato.

Come preparare il cloud bread, il video tutorial

Per preparare il cloud bread o pane proteico, avrete bisogno di:

2 uova

50 grammi di formaggio spalmabile

un pochino di lievito

Sarà davvero semplice preparare questo pane, perfetto da gustare con i cibi salati, ma visto il suo gusto molto neutro, anche con i cibi dolci, magari con una composta di frutta senza zucchero. La ricetta potrà essere perfetta per preparare una base per pizza proteica, da farcire magari con della rucola e della bresaola, per un pranzo o una cena molto sani e sfiziosi. Non vi resta che guardare il video tutorial.

