Barbara d’Urso sta nascondendo qualcosa ai suoi fan

Barbara d’Urso ha ammesso di star nascondendo qualcosa ai suoi follower.

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e tutti stanno già chiedendosi cosa avranno in serbo i programmi più seguiti dagli italiani. Tra questi ci sono ovviamente quelli di Barbara d’Urso che la scorsa stagione si è letteralmente imposta nei palinsesti, portando ad uno share che ha fatto parlare di lei in lungo e in largo. Così, a lavori ripresi, la regina di Cologno (come viene chiamata da molti) ha già iniziato a lasciare qualche indizio circa quanto sta avvenendo dietro le quinte. E, in particolar modo, con la sua ultima foto è riuscita a solleticare la curiosità dei suoi follower con un messaggio sibillino dove si parla addirittura di un segreto o meglio qualcosa che la d’Urso starebbe nascondendo a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Barbara d’Urso: un video speciale contro le critiche

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda Barbara d’Urso e i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Barbara d’Urso parla di un segreto nel suo ultimo post

L’immagine postata è dagli studi di Pomeriggio cinque dove i lavori sono ancora in corso e davanti a due scale, di spalle, appare Barbara d’Urso (che per alcuni non sarebbe lei).

Il messaggio che accompagna l’immagine dice:

“In posizione e pronta all’attacco!!! Ma sappiate che qualcosa vi sto nascondendo”

Poche e semplici parole che sono bastate a scatenare un botta e risposta tra i follower che, più incuriositi che mai, hanno cercato di svelare l’arcano.

Secondo alcuni, il segreto starebbe proprio nell’immagine e ad essere immortalata non ci sarebbe la d’Urso ma qualcun altro che potrebbe mostrarsi, appunto, a Pomeriggio 5. Per altri, ad essere nascosta è semplicemente qualche novità inerente al programma. Ciò che resta indubbia è l’attesa dei follower che dopo un’estate trascorsa tra gossip letti qua e là sui giornali, sembrano aver voglia di tornare a saperne di più tramite i programmi di Barbara.

Non sono infatti mancati gli inviti a riprendere l’argomento riguardante Mark Caltagirone, ex sposo fantasma della Prati nonché argomento scottante della scorsa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Barbara d’Urso su Twitter: “sono arrabbiata da 12 anni” VIDEO

Insomma, sembrano esserci tutte le premesse per una ripresa col botto che Barbara si auspica sicuramente e che sancirebbe la sua visione sempre avanti sui programmi da lei condotti e su ciò che gli spettatori si aspettano sia da lei che dalla tv, sempre più utilizzata come mezzo per staccare con le tensioni della giornata per dedicarsi ad argomenti leggeri o che, al massimo, riguardano i problemi (meglio se scottanti) di altri.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Nadia Toffa: il saluto speciale di Barbara d’Urso

Leggi anche -> Barbara d’Urso: super sexy saluta l’estate su Instagram – Foto

Leggi anche -> Barbara d’Urso, confessione choc: “ho avuto anche io un Mark Caltagirone”