Travasi Montessoriani, un gioco che piace molto ai bambini

Uno dei giochi montessoriani che piace più ai bambini è quello dei travasi. Il passare ripetutamente dei materiali da un contenitore all’altro li appassiona da sempre.

Il gioco ai bambini serve per crescere e per costruire se stessi e questa funzione delle attività ludiche è stata messa al centro della filosofia montessoriana dalla sua fondatrice. Il bimbo giocando sviluppa nuove competenze che lo fanno davvero sentire soddisfatto a livello interiore. Il gioco dei travasi è una di quelle attività che riempiono di gioia i bambini regalando loro la possibilità di imparare, agire e concentrarsi.

Il gioco ripetitivo per i bambini è estremamente funzionale all’apprendimento e quando è immerso in tale attività, come quella dei travasi, l’adulto dovrà avere molto rispetto dei suoi tempi, dei silenzi, della concentrazione e soprattutto della ripetizione.

Come allestire le attvità di travaso per i bambini

I bambini nei primi mesi di vita cominciano a prendere consapevolezza del loro corpo e delle potenzialità di esso. Lo strumento che permetterà loro di esplorare il mondo e di giocare sono le mani, e per questo andranno esercitate continuamente attraverso il gioco.

Eseguire il travaso di un oggetto da un recipiente all’altro è il primo dei giochi che si possono proporre ai bambini, per poi allestire travsi con materiali diversi, sempre più piccoli e per i più grandi anche con liquidi. I travasi possono essere fatti con le mani o con uno strumento come un bicchiere, un cucchiaio o un mestolo di legno.

Per poter organizzare dei travasi in casa, si potrà utilizzare un grande cartone, dove il bimbo potrà muoversi in piena libertà. I recipienti potranno essere diversi e i materiali infiniti, dalla pasta in vari formati, alle palline fino alla sabbia. Per i bimbi più piccoli il consiglio è quello di utilizzare oggetti sicuri che non possando ingerire o che non rischino di soffocarli, per i più grandi via libera ad ogni tipo di materiale. I liquidi per esempio, potranno essere travasati da un recipiente all’altro con l’utilizzo di una spugna.

