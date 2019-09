Eliana Michelazzo lancia un appello a Pamela Prati

Eliana Michelazzo e l’appello inviato a Pamela Prati.

Fonte: instagram @elianamichelazzo

L’estate sembra aver portato fortuna ad Eliana Michelazzo che dopo lo scandalo legato al suo finto matrimonio con l’inesistente Simone Coppi e quello legato al Prati Gate sembra aver finalmente trovato l’amore. Ora, l’ex agente di Pamela Prati, ha deciso di fare di più, rivolgendo un appello alla sua ex amica e proponendole di tornare a sentirsi per non far morire un’amicizia a causa di una vicenda che a suo dire ha visto entrambe come vittime della fame d’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo felicemente fidanzata: ecco con chi

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda Eliana Michelazzo e gli altri protagonisti del mondo del gossip CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo e la lettera per Pamela Prati

Fonte: Instagram @elianamichelazzo

Come si può leggere dalla lettera che la stessa Eliana ha scritto a Pamela Prati e che è stata pubblicata dal settimanale Di Più, l’ex manager che inizialmente aveva deciso di chiudere ogni rapporto sia con la Prati che con l’ex migliore amica Pamela Perricciolo, ha infine deciso di rivolgersi alla prima per cercare di ricucire un rapporto che a suo dire le mancherebbe parecchio.

Nella lettera Eliana ha quindi rivolto un appello alla sua ex amica, invitandola a farsi sentire per riallacciare un rapporto conclusosi nel modo sbagliato.

“Pamela, ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose. Dopo momenti davvero difficili, c’è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l’amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta.”



La Michelazzo ha continuato parlando di Daniele (il suo nuovo ragazzo), spiegando che ha dieci anni meno di lei, che fa l’imprenditore e che le farebbe piacere farlo conoscere a Pamela. Nella lettera ha poi ribadito come entrambe sono state vittime dello stesso bisogno d’amore, lasciando così intendere che tutte le colpe andrebbero imputate alla Perricciolo.

La lettera si conclude con un appello a Pamela, invitata dalla Michelazzo a farsi viva per guardarsi negli occhi e rinascere entrambe dalle loro ceneri.

Un appello sentito che sarà sicuramente giunto anche a Pamela che al momento non ha ancora dato alcuna risposta. Per scoprire se lo farà e quale sarà la sua conclusione, bisognerà come sempre aspettare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo torna a parlare di Mark Caltagirone: nuove rivelazioni

Per chi non lo ricordasse, Eliana Michelazzo è l’ex manager di Pamela Prati e come lei è stata coinvolta nel caso del Prati Gate, ovvero del finto matrimonio (mai avvenuto) tra Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. Un matrimonio che dopo l’intervento di Dagospia e l’indagine che ne è conseguita e che è stata spesso ospite nei salotti della d’Urso, ha portato alla luce la grande bugia messa appunto in atto da Pamela e dalle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. In seguito, la Michelazzo ha ammesso di non aver mai conosciuto Caltagirone e di essere stata a sua volta una vittima, avendo scoperto, attraverso la storia di Pamela di essere stata sposata per 10 anni con un uomo mai esistito (Simone Coppi) e con il quale aveva solo contatti telefonici. Una storia che ha coinvolto il mondo dei gossip e della cronaca, portando ad una serie di denunce, molte delle quali tutt’ora in corso e alla fine dei rapporti tra le tre donne che ora hanno intrapreso cammini diversi che, a quanto pare, Eliana sta cercando di cambiare nuovamente, cercando di riallacciare i rapporti con Pamela.

Una storia che a quanto pare ha ancora molto da raccontare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Eliana Michelazzo annuncia libro e film sul Prati Gate

Leggi anche -> Eliana Michelazzo: “ho rifiutato mio fratello adottato”

Leggi anche -> Eliana Michelazzo ha paura: i suoi video hot potrebbero finire in rete