Eliana Michelazzo ha espresso la paura di vedere i suoi video hot in rete.

Eliana Michelazzo sta vivendo un nuovo momento di tensione a causa di uno stalker che da qualche tempo la starebbe perseguitando sia sul suo account che su quello delle fanpage a lei dedicate.

Tale “Massi”, avrebbe infatti divulgato il suo indirizzo parlando anche di alcuni video di Eliana in suo possesso. Parole che hanno subito allarmato la Michelazzo che ieri ne ha parlato con i suoi follower, chiedendo persino aiuto e tutto al fine di bloccare questo personaggio che con più di un profilo falso sembra deciso a darle il tormento, dicendo di essere il suo fidanzato e di non capire il perché dell’atteggiamento improvvisamente distaccato dell’ex manager di Pamela Prati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo si è innamorata del vero Simone Coppi? – foto

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Eliana Michelazzo e i personaggi che ruotano attorno al Prati Gate CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo e la denuncia allo stalker

Ieri pomeriggio, attraverso alcune storie di Instagram, Eliana Michelazzo ha fatto sapere ai suoi follower che da più di venti giorni qualcuno la sta perseguitando tramite social. Si tratta di un profilo fake che oltre ad aver divulgato il suo indirizzo di casa, dicendo di averle inviato dei fiori, ha anche dichiarato più volte di avere dei suoi video hot. Video che Eliana avrebbe inviato al falso Simone Coppi quando credeva di essere fidanzata con lui. Questi video, sempre a detta della Michelazzo, si troverebbero in un pc che le è stato sequestrato ormai da tempo e che quindi non è più sotto il suo controllo.

Dopo aver denunciato il tutto in commissariato, ieri Eliana si è rivolta anche alla polizia postale chiedendo persino aiuto ai fan che ha prontamente invitato a segnalare l’account fake artefice dei vari messaggi che, ormai da giorni, le starebbero dando il tormento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo, nuovo sfogo notturno: “Sei pure ladra”

Una vicenda che si va a sommare alle tante che negli ultimi tempi hanno riguardato Eliana e che solleva nuovi dubbi riguardo i tanti personaggi inesistenti che sia in passato che oggi continuano ad interagire con lei. Una storia alla quale la stessa Michelazzo ha detto basta, annunciando che d’ora in avanti non lascerà passare più nulla, pronta più che mai a fare la guerra a chiunque minacci la sua serenità.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Eliana Michelazzo dice addio al marito immaginario

Leggi anche -> Eliana Michelazzo avrebbe scoperto la verità su Coppi dopo solo sei mesi

Leggi anche -> Eliana Michelazzo diffonde dei file audio che smascherano la Perricciolo