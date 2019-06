Eliana Michelazzo ha svelato un particolare inedito della sua vita familiare.

Le sorprese sembrano non finire mai quando si parla di Eliana Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati, diventata nota al grande pubblico per la sua storia durata 10 anni con un marito inesistente (tale Simone Coppi), è ormai solita raccontarsi al suo pubblico del web, postando storie o dirette durante le quali parla di quanto accaduto tra lei e la Perricciolo mostrando anche scorci di vita presente con tanto di tintarelle e sedute dal parrucchiere.

Negli ultimi giorni, però, la Michelazzo è tornata a parlare della famiglia e nel farlo ha rivelato qualcosa di nuovo sul suo passato ovvero l’esistenza di un fratello ritrovato all’età di 18 anni.

POTREBBE INTERESSARSI ANCHE -> Live – Non è la d’URso: lo scontro tra Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Eliana Michelazzo e il Prati Gate CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo e le scuse al fratello adottato e conosciuto a 18 anni

Quando si parla di Eliana Michelazzo è ormai risaputo che bisogna fare i conti con la possibilità di notizie sopra le righe. Ne è una prova il suo fidanzamento (con tanto di matrimonio in vaticano) durato per più di dieci anni con l’inesistente Simone Coppi. L’ex manager della Prati, però, sembra avere diversi assi nella manica quando si parla di novità e proprio in questi giorni ha raccontato di aver ritrovato il suo fratello adottato dopo dieci anni, gli stessi in cui, stando con Simone Coppi, lo aveva perso di vista. Questo fratello, apparso nella sua vita quando lei aveva 18 anni pare avesse da subito intuito che qualcosa non andava, cercando di farla desistere dall’idea di un matrimonio così veloce. Un ammonimento che la Michelazzo ai tempi aveva preso piuttosto male, scegliendo di allontanarlo per restare ancorata alla sua famiglia virtuale.

Oggi che tutto è emerso alla luce del sole e che la sua famiglia del web si è dissolta in cenere, Eliana sembra guardare al passato con rammarico, pentendosi di molte delle sue scelte, prima tra tutte quella di aver messo da parte un fratello conosciuto a 18 anni. Per fortuna lui sembra aver capito e come lei stessa ha mostrato con una foto nelle storie di Instagram, la pace sembra tornata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eliana Michelazzo: duro sfogo durante la notte – Foto

La Michelazzo è quindi sempre più pronta a riappropriarsi della sua vita, quella che come lei stessa asserisce scherzosamente è stata “congelata” per ben dieci anni e che ora intende riprendersi al fine di godere di tutti i momenti sprecati con le compagnie sbagliate e con la convinzione di poter vivere una felicità che si è dimostrata effimera e che adesso vive solo di denunce e minacce.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Eliana Michelazzo ha paura: i suoi video hot potrebbero finire in rete

Leggi anche -> Eliana Michelazzo si è innamorata del vero Simone Coppi? Foto

Leggi anche -> Eliana Michelazzo diffonde dei file audio che smascherano Pamela Perricciolo