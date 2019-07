Eliana Michelazzo ha annunciato il libro e il film dedicati al Prati Gate e alla sua incredibile storia.

Chi ha seguito le vicende legate al Prati Gate ormai conoscerà più che bene il nome di Eliana Michelazzo una delle due ex manager di Pamela Prati che a seguito del grande caos mediatico scoppiato attorno al matrimonio dell’ex show girl del Bagaglino, ha portato alla luce una storia di intrighi e truffe all’interno delle quali è emersa anche la sua storia d’amore durata per ben dieci anni con un uomo mai esistito.

Dopo le varie ospitate a Live – Non è la d’Urso, la Michelazzo è diventata rapidamente un personaggio noto tanto da iniziare persino ad essere invitata a programmi ed eventi. E proprio durante uno di questi è giunta la notizia scoop. Tutta la storia legata al mancato matrimonio della Prati, a Mark Caltagirone e a Simone Coppi (ex marito fantasma della Michelazzo), sarà presto protagonista di un libro e, a quanto pare, persino di un film.

Eliana Michelazzo sorprende tutti e parla di libro e film

I più coinvolti dalla storia dell’anno avevano già ipotizzato un possibile libro mentre alcuni avevano persino scherzato su una versione televisiva della storia, chiedendo una serie tv a Netflix che aveva replicato in modo scherzoso, creando una grafica e una sorta di plot della storia.

Eppure, dallo scherzo si è in qualche modo passati alla realtà perché la stessa Eliana Michelazzo, ospite di Miss Sorriso Lazio 2019 ha pensato bene di parlare di un libro (già in scrittura) e del progetto di un film che a quanto pare racconteranno proprio la storia che tre quarti d’Italia ha seguito con sempre più interesse negli ultimi mesi.

Al momento non si sa ancora se la storia sarà incentrata soltanto su lei e Simone Coppi o sul più noto Mark Caltagirone, divenuto ormai una vera e propria icona.

Ciò che conta è che in qualche modo, la storia che molti temevano si sarebbe spenta con l’estate, probabilmente continuerà a vivere ancora a lungo.

A tal proposito Eliana ha infatti dichiarato che in Italia, così come nel mondo, sono in tanti ad aver vissuto una storia simile alla sua. Persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona con cui vogliono stare, finendo con l’esserne raggirate e arrivando persino a dare dei soldi quando viene loro richiesto. Storie che è difficile comprendere quando non le si è vissute in prima persona e che lei ha quindi deciso di portare alla luce attraverso la sua storia.

Ora, ciò che bisogna capire e quanto sarà detto viste le tante cause in corso e l’impossibilità (dietro la quale si nascondono un po’ tutti ormai da diverso tempo) di parlare di determinati argomenti. Ciò che conta, però, è che la notizia in cui molti speravano è finalmente arrivata ed ora non ci resta che attendere per scoprirne i nuovi sviluppi e se e come sarà trattata dalla d’Urso che, a suo modo, è stata una delle protagoniste, avendo portato alla luce vari aspetti ed avendo ospitato in studio più volte sia la Michelazzo che la Perricciolo e la stessa Pamela Prati.

