Eliana Michelazzo torna a parlare del caso Mark Caltagirone e durante l’intervista rilascia nuove importanti rivelazioni

Eliana Michelazzo intervistata da Fanpage.it è tornata a parlare del Caso Mark Caltagirone. Nel corso dell’intervista l’ex agente di Pamela Prati ha rivelato di star affrontando problemi di natura economica: “Ho stornato alcune delle fatture legate a questa storia, si parlava di truffa e mi sembrava corretto. A parte quello, però, ci sarebbero dovuti essere una serie di pagamenti che a oggi sono stati sospesi. Quei soldi li aspetto, mi servono per vivere. Mi sembra giusto che io sia pagata visto che ho perso il lavoro. La mail diceva che la mia posizione non era chiara quindi i pagamenti sono sospesi.”

Poi è entrata più nel dettaglio ed ha rivelato: ”Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca. Ho spese, scadenze. Mi sono ritrovata dal fatturare 100 mila euro l’anno a smettere completamente di guadagnare. Anche i partner con i quali la mia agenzia collaborava si sono ritirati. Hanno preferito smettere di lavorare con la Aicos. Se non fosse stato per me, si penserebbe ancora che Mark Caltagirone esiste.”

Eliana Michelazzo: “Mark Caltagirone un pentito”

Successivamente Eliana Michelazzo, mentre parlava del Prati-Gate e di Pamela Perricciolo, ha rivelato che quest’ultima in un’occasione le aveva detto che Mark, era un pentito:

Simone era bello, faceva un lavoro importante e sì, non mi sembrava vero, era il sogno di ogni donna. Ma ci ho creduto fino alla fine. Avevo visto foto di Mark Caltagirone con la faccia di Marco Di Carlo per due anni. Quando ho detto a Pamela Perricciolo che l’uomo in macchina con lei non era lo stesso che avevo visto io, mi ha risposto che Caltagirone era un pentito. Per questo motivo mi avevano mostrato delle foto di un uomo diverso. Credevo a tutto quello che mi diceva Pamela. Le ca***te le ho fatte e dette pure io. Pamela e io ormai ci eravamo create una vita parallela”

