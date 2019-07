Temptation Island: Jessica e il tentatore Alessandro stanno insieme dopo la fine del reality show di Canale 5 – Tutto quello che c’è da sapere in video

Lunedì, nell’ultima puntata di Temptation Island, Jessica e Andrea hanno deciso di mettere fine alla loro storia. Lei, dal canto suo, ha deciso di uscire insieme al tentatore Javier tuttavia i due hanno deciso di non frequentarsi dopo la fine del programma.

Lui durante un intervista rilasciata a Uomini e Donne ha affermato: “Se mi sento in colpa per la fine della storia di Andrea e Jessica? Assolutamente no, sarebbe accaduto comunque prima o poi.” Poi ha aggiunto: “Durante quelle settimana ho subito provato una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, ma credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo.”.

