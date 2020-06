La buccia d’arancia non va buttata nella pattumiera, si può riutilizzare in cucina e non solo. Scopriamo tutti i benefici, così da limitare gli sprechi.

L’arancia è un frutto molto conosciuto e apprezzato per le sue proprietà, un alleato per prevenire e curare i malanni di stagione. Grazie al contenuto di vitamina C che va a rinforzare il sistema immunitario.

Non solo anche ricca in potassio e altre vitamine che apportano tanti benefici all’organismo. Quando si mangia l’arancia la buccia va eliminata, anche quando preparate un succo, ma sapete che si può riutilizzare non solo in cucina?

La buccia è preziosa quanto il frutto stesso, infatti contiene circa 136 mg di vitamina C per 100 grammi, mentre la polpa ne contiene 50 mg.

La buccia di arancia si può recuperare in cucina e non solo, non si butta via niente evitate lo spreco alimentare.

Buccia di arancia: come utilizzarla

La buccia di arancia si può recuperare in cucina e non solo, non si butta via niente evitate lo spreco alimentare. L’arancia si sa che è un frutto molto saporito e si presta alla preparazione di diverse ricette non solo dolci. Avete mai provato il risotto al’arancia? (cliccate qui per la ricetta)

Quindi cerchiamo di recuperare il più possibile anche dallo “scarto di frutta e verdura“, persino le bucce, soprattutto quando si tare benefici.

Scopriamo i benefici della buccia d’arancia.

1- Allevia il mal di testa: le bucce vengono utilizzate in aromaterapia, proprio per contrastare il mal di testa e non solo anche l’ansia e depressione.

2- Abbassa il livello di colesterolo: grazie alla presenza di esperidina contenuta nella buccia dell’arancia, aiuta a combattere il colesterolo cattivo. La quantità di questa sostanza, è circa del 20% in più rispetto a quella contenuta nella polpa.

3-Protegge la flora intestinale: la pectina, presente nella buccia, una fibra non solubile, va a contrastare la stitichezza e favorisce la regolarità intestinale. Infatti è consigliato alle persone che soffrono di stitichezza. Spesso la buccia di arancia viene utilizzata per la preparazione di smoothie. Inoltre la buccia apporta batteri buoni che aiutano a ripristinare la flora batterica intestinale, facilitando la digestione. Consigliato in soggetti che soffrono di stitichezza, chiedere sempre il parere del medico.

4- Allevia il bruciore di stomaco: chi soffre abitualmente di bruciore di stomaco,può provare a masticare la buccia d’arancia subito dopo i pasti. Si consiglia quella biologica.

5- Aiuta a dimagrire: un alleato naturale per dimagrire, questo grazie alle fibre presenti nella buccia che aumentano il senso di sazietà. Aiuta quindi a contrastare gli attacchi di fame. Potete beneficiare di ciò preparando una tazza di acqua con la buccia d’arancia, bevetene una al mattino e una di sera. In questo modo si velocizzerà il metabolismo e quindi aiuterà a perdere peso.

6- Combatte l’alitosi: efficace se non di più del chewing gum alla menta. La buccia d’arancia si consiglia in caso di alito pesante, basta masticare un pò di scorza d’arancia ed eliminerai naturalmente il problema.

7- Sbianca i denti: provate a strofinare la scorza sui denti, utilizzando la parte interna. Aiuta anche a ridurre la sensibilità dentale.

8- Allevia i problemi respiratori: la presenza degli antiossidanti attenua i problemi respiratori, come raffreddore, bronchite o asma. Infatti gli antiossidanti e la vitamina C vanno a stimolare il sistema immunitario, prevenendo così questi problemi. Provate a bollire le bucce d’arancia per 20 minuti, poi bevete l’infuso. Oppure a fare un bagno caldo, mettendo nell’acqua le bucce disidratate, così beneficiate del suo aroma terapeutico.

9- Schiarisce la pelle: la presenza della vitamina C, schiarisce la pelle. In una terrina, mescolate la buccia d’arancia tritata in polvere con dello yogurt bianco. Applicate sul viso e fate dei massaggi circolari, lasciate agire per 5 minuti, poi risciacquate. Non solo è utile in caso di macchie della pelle, ma anche in caso di punti neri, li attenua.

10- Profumare gli ambienti: fate essiccare le bucce e create un pot-pourri, aggiungete il sandalo e cannella. La vostra casa avrà un profumo diverso.

