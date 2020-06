Uomini e Donne | Davide Basolo dopo la scelta: “Ora parlo io”

Uomini e Donne | Davide Basolo, dopo la scelta di Giovanna Abate al Trono Classico, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

Davide Basolo, nonostante il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne sia stato piuttosto breve rispetto a quello degli altri protagonisti, in poco tempo è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo e non.

L’Alchimista, questo era il suo nick quando si è presentato a Giovanna Abate durante il format del programma riadattato a causa dell’emergenza del coronavirus, ha fatto parte del suo percorso indossando una maschera, facendo incuriosire il pubblico del piccolo schermo in merito alla sua vera identità. Tant’è che sul web era iniziata una vera e propria caccia all’uomo.

Davide purtroppo però non ha ottenuto il finale che voleva durante il dating show di Maria De Filippi, in quanto Giovanna ha preferito iniziare una relazione con Sammy Hassan piuttosto che con lui, ma nonostante tutto è pronto a ripartire e sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad una lunga riflessione in merito alla sua esperienza nel programma di successo di canale 5.

“Ho aspettato a lungo prima di questo momento. Ho preferito riflettere e assorbire ciò che c’era intorno a me” ha premesso Davide Basolo dopo Uomini e Donne. “Ho preferito stare silenzio perché era giusto che stessi zitto, ma adesso parlo io e ho una cosa ben precisa da dirvi: GRAZIE”.

“In amore non credo esistano vincitori o vinti. Ne tanto meno che ci sia qualcuno di migliore o peggiori. Ci sono semplicemente delle scelte e in quanto tali vanno rispettate” ha spiegato l’Alchimista di Uomini e Donne, facendo riferimento alla sua reazione alla scelta di Giovanna Abate. “Posso assicurarvi però che ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male” è andato avanti l’ex corteggiatore.

“Purtroppo le cose non sono andate come avrei voluto, ma non sono una persona che porta rancore” ha proseguito Basolo nel suo sfogo. “Nel percorso che ho fatto non mi pento di nulla” ha spiegato. “Non ho nessun rimpianto e continuerò a vivere la mia vita come ho sempre fatto. Non importa se continuerò a cadere, correrò più forte anche a costo di bruciarmi” ha concluso Davide.

“Purtroppo non sono una persona che adotta mezze misure, ma mi lancio nelle mie emozioni” ha aggiunto. “Ma arrivati a questo, voglio mettere un punto a questo capitolo. Non una virgola, ma un punto”.

Davide Basolo dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: il messaggio speciale per i fan

Davide Basolo, dopo il corso della sua riflessione, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne, che durante il corso della sua permanenza nel programma non lo ha mai abbandonato, anzi.

Lo stesso pubblico ha chiesto alla redazione di poterlo rivedere a settembre. Magari nelle vesti di tronista e non di corteggiatore.

“Ci tenevo a ringraziare tutte quelle persone che hanno speso un secondo del loro tempo per scrivermi dopo la mia partecipazione al programma” ha scritto Davide Basolo dopo la scelta di Giovanna Abate. “Grazie a tutte quelle persone che hanno voluto incoraggiarmi durante il mio percorso in trasmissione” ha proseguito l’ex corteggiatore, che è stato però attaccato da Alessandro Graziani su Instagram.

“Ma sopratutto a quelli che mi hanno capito” ha scritto Davide sul noto social. “Leggere di così tante persone che hanno apprezzato il mio modo di essere, di interagire, il mio mondo interiore” ha aggiunto. “E’ stata la cosa più bella che potessi ricevere in questi giorni”

“Per ultimo, ma non per importanza, il mio pensiero va a tutte quelle persone che mi conoscono, o che mi hanno conosciuto in questo periodo, e sanno bene chi sono e come sono fatto” ha scritto Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne. “Grazie a tutti quelli che non hanno avuto difficoltà a riconoscermi anche se a coprirmi c’era una maschera”.

“Non posso, tra l’altro, non ringraziare anche a tutti quelli che lavorano al dietro le quinte del Trono Classico di Uomini e Donne“ ha concluso. “Sono tutte persone stupende, che sono stati in grado di farmi sentire a mio agio, nonostante fossi lontano da casa e vi assicura che è una cosa difficile se considerato il mio carattere particolare”.

Ora il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora che il programma riprenda con la sua regolare messa in onda, nella speranza che Davide Basolo sia il prossimo tronista di Uomini e Donne e le speranze non sono poche visto che ha anche ricevuto un messaggio speciale da parte di Raffaella Mennoia.