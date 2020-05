3- Chiodi di garofano: masticateli, oppure potete preparare un collutorio, mettete in infusione e poi fate i risciacqui.

4- Prezzemolo: lavate e tagliate un pò di prezzemolo, poi trasferitelo in una pentola con 2 tazze di acqua e portate a ebollizione, aggiungete anche tre chiodi di garofano interi. Lasciate cuocere per dieci minuti, filtrate e lasciato raffreddare bene, poi utilizzate come collutorio, noterete subito il vostro alito fresco.

5- Acqua calda: una buona soluzione, bevete un bicchiere di acqua calda e non bollente ogni due ore. Non solo migliorerà la regolarità intestinale, ma eliminerà le tossine che si accumulano nella cavità orale. Le persone che hanno problemi intestinali, possono provare a bollire l’acqua per 5 minuti, poi la fanno raffreddare e la bevono.

5- Tè nero e verde: : preparate le tisane, troverete sicuramente dei piacevoli risultati.

6- Caramelle con oli essenziali: provate a masticare le caramelle senza zucchero come la liquirizia pura o con oli essenziali. Quelli più efficaci sono: menta, limone e rosmarino. La masticazione è davvero utile in caso di alitosi, perchè stimola la produzione di saliva, che come ribadito va ad inibire la crescita dei microorganismi.

7- Dentifricio all’aloe vera: molto efficace, grazie alle proprietà decongestionanti e lenitive dell’aloe vera, che vanno a proteggere il cavo orale dalle infiammazioni. Invece in caso di gastriti e bruciori di stomaco, responsabili dell’alito cattivo, provate a bere il succo di aloe vera direttamente.

