12 Segni che non stai bevendo abbastanza acqua

Promuovere l’idratazione del nostro corpo è molto importante per la salute. Se hai uno dei seguenti sintomi significa che non bevi a sufficienza.

Ultimamente non ti senti al top? Potrebbe essere colpa della disidratazione. Molti di noi non ingeriscono una quantità sufficiente di acqua al giorno e di conseguenza il corpo mostra la carenza di questo liquido vitale. Se soffri di alcuni dei sintomi che stiamo per indicarti dovresti bere più acqua, su base giornaliera.

Disidratazione: 12 segni che dovresti bere più acqua

1. Hai la bocca secca

Avere la bocca secca è un sintomo più ovvio delle sue conseguenze. Quando provi questa sensazione solitamente bevi un succo o una bibita, ma questi offrono solo una soluzione temporanea al problema. L’acqua potabile a differenza di un drink lubrifica le mucose della bocca e della gola e fornisce idratazione a lungo termine, inoltre non contiene zuccheri.

2. Hai la pelle secca

La pelle è l’organo più esteso del tuo corpo e ovviamente anche lei ha bisogno di idratazione. La pelle secca è uno dei primi sintomi di disidratazione eccessiva, un problema che può portare a conseguenze molto gravi. La mancanza di acqua implica anche una mancanza di sudore, il che significa che il corpo non può più autopulirsi – la traspirazione svolge questo ruolo, proprio come la minzione. Il corpo ha bisogno di eliminare il grasso in eccesso e di svolgere una funzione termoregolante e per fare questo la soluzione è molto semplice: bere più acqua.

3. Hai sempre sete

Avere sete non è la stessa cosa di avere la bocca secca. Chiunque abbia mai sofferto dei postumi di una sbornia conosce questa sensazione di non essere in grado di placare la sete, anche bevendo grandi quantità di acqua. L’alcool disidrata enormemente il corpo e il cervello invia quindi segnali di avvertimento. Ascolta il tuo corpo, il corpo sa di cosa ha bisogno.

4. Senti che i tuoi occhi sono asciutti

Uno dei segni di una mancanza di acqua nel tuo corpo è la sensazione di secchezza oculare. Senza acqua sufficiente i condotti lacrimali si asciugano e possono danneggiare gli occhi, soprattutto se indossi le lenti a contatto.

5. Hai dolori articolari

Le articolazioni e la cartilagine sono composte per l’80% di acqua e questa parte del nostro corpo è molto importante, poiché consente alle nostre ossa di non sfregarsi tra di loro ad ogni movimento. Mantenendo un buon livello di idratazione nel corpo, le articolazioni possono resistere agli shock prodotti da movimenti ripetuti e / o forti, come la corsa o la caduta.

6. Hai una massa muscolare ridotta



Anche i tuoi muscoli sono composti principalmente da acqua. Quindi meno acqua hai nel tuo corpo, meno massa muscolare hai. Bere acqua prima, durante e dopo l’esercizio fisico non è solo necessario per sentirsi bene, ma riduce anche la probabilità di infiammazione e dolore legati all’esercizio fisico.

7. Impieghi più tempo per guarire rispetto ad altri

L’acqua aiuta ad eliminare le tossine durante il giorno. I tuoi organi lavorano per filtrare ciò di cui hanno bisogno, ma senza acqua, questo meccanismo non può funzionare correttamente. Se il tuo corpo è disidratato, i diversi organi “succhiano” l’acqua dove la trovano, ad esempio nel sangue e questo provoca una lunga serie di problemi.

8. Ti senti stanco e assonnato

Quando il corpo inizia ad attingere acqua dal sangue, la disidratazione produce una mancanza di ossigeno per tutti gli organi. Questa mancanza di ossigeno provoca sonnolenza e affaticamento. Ciò significa che ti sentirai sempre più stanco col passare dei giorni e il caffè non cambierà nulla a lungo termine anzi peggiorerà le cose perchè il caffè disidrata il corpo tanto che molti medici consigliano di bere un bicchiere d’acqua prima o dopo il caffè.

9. Hai sempre fame

Un corpo disidratato può inviare segnali di fame. Quando la fame ti assale all’improvviso e provi l’irrefrenabile desiderio di svuotare il tuo frigo prova a bere un bicchiere d’acqua poiché questo è ciò di cui il tuo corpo ha realmente bisogno.

10. Soffri di disturbi digestivi

Abbiamo parlato dell’importanza di mantenere umida la mucosa orale, perché è così che inizia l’intero processo digestivo. Senza questo necessario inumidimento, la densità del rivestimento dello stomaco diminuisce e i ceti gastrici causano danni agli organi interni, il che porta a quelli che vengono comunemente chiamati bruciore di stomaco e indigestione.

11. Hai sintomi di invecchiamento precoce

La quantità di acqua che il nostro corpo può contenere diminuisce con l’età. Con l’avanzare dell’età, è quindi necessario aumentare il nostro consumo di acqua. Sebbene i sintomi dell’invecchiamento precoce siano per lo più visibili dall’esterno, il danno che la disidratazione provoca agli organi internamente si farà sentire a lungo termine. Per ridurre questo tipo di rischi, è necessario adottare buone abitudini di consumo di liquidi, e in particolare di acqua, per tutta la vita.

12. Hai dubbi sulla tua idratazione



Molto probabilmente dopo aver letto questo articolo penserai che fai parte di coloro che non bevono abbastanza acqua. Se davvero questo pensiero ha affollato la tua mente, inizia a cambiare le tue abitudini. Meglio bere più acqua del necessario piuttosto che subire le conseguenze della disidratazione.

