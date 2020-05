Sabrina Ferilli incantata da Javier fa una gaffe ad Amici Speciali

Sabrina Ferilli è rimasta incantata dall’esibizione di Javier Rojas ad Amici Speciali, tanto da commettere una gaffe con il microfono e far intervenire Maria De Filippi

Il pubblico non è rimasto assolutamente deluso ieri sera delle esibizioni portate in scena ad Amici Speciali. Nemmeno i giudici, in particolar modo Sabrina Ferilli, sono rimasti dispiaciuti. Il motivo?

L’attrice è rimasta particolarmente colpita dalla prima esibizione del ballerino Javier Rojas, che ieri ha avuto modo di poter vedere dal vivo per la prima volta. Il ballerino ha portato in scena una reinterpretazione di San Francesco, in cui si è letteralmente spogliato sul palco, rimanendo soltanto in mutande.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Nicolai svela un forte retroscena su Javier: “Voleva picchiarmi”

Il numero artistico è così piaciuto al giudice di Maria De Filippi, che non molto tempo fa le ha organizzato un terribile scherzo, che quando è stata chiamata per esprimere un giudizio in merito non si è accorta di parlare con il microfono al contrario.

Sabrina Ferilli ha fatto una gaffe ad Amici Speciali perché distratta dal possente fisico di Javier Rojas. Il gesto non è sfuggito alla conduttrice, che l’ha subito ripresa.

Amici Speciali | Maria De Filippi rimprovera Sabrina Ferilli: “Non stai bene”

Maria De Filippi ha fatto prima notare la gaffe al suo fedele giudice, che è rimasta imbarazzata nel notare che aveva perso completamente il controllo di ciò che stava succedendo, e poi l’ha bonariamente rimproverata. Seguita subito dopo da Giorgio Panariello ad Amici Speciali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | Svelato il nuovo regolamento di Maria De Filippi

“Sabrina, tu non stai bene” è intervenuta Maria De Filippi, che nel corso della serata ha smentito il flirt tra Alberto e Gaia. “Dopo questo ballo, Sabrina è diventata devota a San Francesco” è intervenuto subito dopo Giorgio Panariello.

“E’ che ha gambe davvero possenti, mi sembrano quelle di Francesco Totti” si è subito giustificata Sabrina Ferilli ad Amici Speciali. “Certo, San Francesco Totti” ha aggiunto bonariamente Panariello.

Sabrina, come sempre, è riuscita a strappare un sorriso al pubblico del piccolo schermo che mai come in questo momento ha bisogno di sorridere vista l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.