Con gli scarti di frutta e verdura si possono preparare dei dessert o oli aromatizzati, per evitare sprechi. Scopriamo alcune ricette.

In cucina, si possono evitare gli sprechi, riutilizzando gli scarti di frutta e verdura.

Lo spreco alimentare è una problematica che riguarda tutto il mondo, ma non tutte le persone sono a conoscenza che dietro ad alimento, ci sono tantissime risorse naturali che hanno un notevole impatto ambientale.

Spesso quando cucinate, sbucciate gli ortaggi, verdure o frutta, producete degli scarti, alcuni dei quali si possono riutilizzare, dando vita a nuove ricette.

Ricette da preparare con gli scarti di verdura e frutta

E’ davvero importante, limitare gli sprechi, riutilizzando gli scarti per preparare diverse ricette, dall’olio aromatizzato al limone alle chips di bucce di patate. Quante volte avete utilizzato solo il succo di arancia e limone per preparare qualche dolce e avete buttato via le scorze? Dopo aver letto l’articolo, non avrete più dubbi su come riutilizzare al meglio gli scarti alimentari. Leggi attentamente l’articolo e scopri le ricette.

1.Chips di bucce

Con le bucce delle carote e delle patate, potete preparare delle chips, croccanti e invitanti da servire come stuzzichino sfizioso per un aperitivo.

Le bucce vanno lavate per bene, poi le potete friggere in una padella con abbondante olio di semi di arachide, oppure, se preferite una cottura più salutare le cuocete in forno. Adagiatele su una leccarda rivestita con la carta forno e lasciatele cuocere in forno a 150 °C per 30 minuti, sfornate e aggiungete un pò di sale, servite e gustate. Potete servirle con salse speziate.

2. Blinis di cavolo e grano saraceno

Con le foglie di cavolo esterne, che normalmente si buttano, si possono preparare delle croccanti frittelle, da servire ogni qual volta le desiderate. In alternativa potete anche utilizzare le foglie dei broccoli, scoprite la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

200 ml di acqua

50 g di farina di grano saraceno

50 g di farina bianca

le foglie del cavolo avanzate

10 ml di olio evo

2 g di lievito di birra

2 g di sale

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a sciogliete il lievito in 50 ml di acqua tiepida e lasciate riposare per 10 minuti, il tempo necessario che si attiva.

Con le foglie del cavolo avanzate, lavatele sotto acqua corrente e lasciatele cuocere per 10 minuti, aggiungete un pò di sale. Mettete un latro pò di acqua al lievito, trasferitelo in una ciotola ampia, unite le farine, le foglie di cavolo tagliate o frullate. Mettete un pò di olio extra vergine di oliva, il sale e mescolate con l’aiuto di una frusta. Fate riposare l’impasto per un’ora. Trascorso il tempo, mettete un pò di olio in una padella, distribuite la pastella e girate dopo un paio di minuti, così da garantire una cottura omogenea. Servite e gustate calde.

3. Marmellata con bucce d’arancia

Una marmellata che si prepara facilmente, smaltendo le bucce d’arancia, perfetta da servire a colazione da spalmare su fette di pane o biscottate. Non solo potete anche farcire crostate e dolci.

Ingredienti

300 g di bucce d’arance

Zucchero

2-3 cucchiaini di cannella

Acqua

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere le bucce d’arance in ammollo in una ciotola per 3 giorni, avendo cura di cambiare l’acqua ogni 3 giorni. Mettetele in una ho pentola con l’acqua, dovrete coprirle bene, poi portate ad ebollizione, poi le scolate.

Pesatele e mettetele in un pentolino con lo zucchero che deve essere dello stessa quantità delle bucce, aggiungete qualche cucchiaino di cannella, e ricoprite con l’acqua.

Fate cuocere per 45 minuti, poi frullate con un frullatore e versate nel barattolo pulito e sterilizzato, chiudete e lasciate raffreddare.

4. Olio aromatizzato al limone

Con le bucce di limone, potete preparare l’olio aromatizzato al limone, potete utilizzarlo per condire insalate, piatti a base di pesce e carne.

Ingredienti per 75 cl di olio

75 cl di olio extravergine di oliva

bucce di 2 limoni non trattati

Preparazione

Per preparare questo olio, mettete in un contenitore con coperchio a chiusura ermetica, l’olio extra vergine di oliva, aggiungete le bucce del limone. Dovete far riposare per 4 giorni al buio. Trascorso il tempo, eliminate le bucce, filtrate l’olio e utilizzatelo per condire i vostri piatti, donando un sapore in più.

Adesso tocca a voi, cimentarvi nella realizzazione di queste ricette, si preparano facilmente riutilizzando gli scarti alimentari.

Buon Appetito!