Cucina sana: biscotti di patate senza uova-VIDEO

Una ricetta dolce ma sana, i biscotti di patate senza uova e molto morbidi, ideali per una colazione golosa o una merenda succulenta.

Una ricetta originale questa dei biscotti con le patate, una versione di impasto che regala morbidezza gusto, senza l’utilizzo delle uova. I biscotti con le patate infatti saranno davvero morbidissimi e potranno essere farciti con una marmellata a basso contenuto di zucchero o per una versione assai più golosa con la crema di nocciole e cioccolato.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cucina sana: lasagne di verdure in padella-VIDEO-

Preparare i biscotti sarà semplice e il risultato finale conquisterà tutti al primo assaggio. Seguite tutte le indicazioni nel video tutorial!

Come preparare i biscotti di patate, il video tutorial

Per preparare i biscotti con le patate, avrete bisogno di:

200 grammi di patate lesse

170 grammi di farina bianca

70 grammi di zucchero di canna

30 grammi di burro

3 grammi di lievito per torte

scorza di limone

1 pizzico di sale

100 grammi di marmellata (per farcire)

La ricetta dei biscotti con le patate, potrà anche essere un modo per riciclare delle patate lesse che si è avanzate magari dalla cena del giorno prima. L’impasto risulterà morbidissimo, compatto e non si sbriciolerà. Sarà davvero semplice prepararli e farcirli come più si gradisce, perfetti per un tea con le amiche o anche come merenda per i più piccini. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Plum-cake alla cannella e prugne: la ricetta – VIDEO

Toast, per una cena alternativa

Seppie ripiene al pane: un secondo piatto fresco, la ricetta-VIDEO

Muffin salati ricetta per un aperitivo perfetto

Confettura di susine: classica, senza zucchero e con zenzero

Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI