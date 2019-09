Cucina sana: lasagne di verdure in padella-VIDEO-

Un primo piatto goloso, le lasagne di verdure ma cotte in padella. Una ricetta semplice e genuina che piacerà a tutta la famiglia.

Chi l’ha detto che per preparare e gustare un piatto di lasagne si deve per forza accendere il forno? Ecco una ricetta di lasagne alla verdure cotte in padella, un piatto succulento e sano che conquisterà il palato al primo assaggio.

Scopriamo insieme tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare queste lasagne così particolari per il metodo di cottura.

Come preparare le lasagne di verdura in padella, il video tutorial

Per preparare le lasagne di verdure in padella, avrete bisogno di:

5 fogli di lasagna all’uovo extrasottile

400 grammi di verdure miste (carote, radicchio, zucchine, pomodorini)

sale, pepe, noce moscata

olio evo

130 grammi di fontina

30 grammi di grana

2-3 cucchiai di acqua

farina

Per preparare le lasagne, si dovranno cuocere le verdure tagliate a dadini, con un filo di olio. Poi a parte si potrà fare la besciamella. Una volta cotte le verdure si ungerà il fondo della padella con dell’olio e della besciamella e si adagierà la prima sfoglia. La sfoglia si condirà con la besciamella, una spolverata di grana, dei pezzi di fontina e le verdure, si procederà in questo modo per cinque strati. L’ultimo si condirà con besciamella e grana.

La cottura si eseguirà in padella, aggingendo due cucchiai d’acqua sul fondo e cuocendo il primo minuto a fiamma alta, poi abbassando a fuoco medio, cuocere per 15 minuti. Non vi resta che guardare il video tutorial!

