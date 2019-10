Scopri cosa fare per evitare di sentirti costantemente insoddisfatta. Le strategie più utili.

Si dice che la nostra sia un’epoca nella quale sentirsi insoddisfatti sia quasi naturale. Tutto corre troppo velocemente e si passa la maggior parte del tempo a cercare di andare avanti e di raggiungere obiettivi sempre diversi e più grandi dei precedenti, cosa che porta a non avere quasi mai il tempo di soffermarsi su quelli raggiunti e sulle cose belle che ci circondano.

L’avvento dei social, poi, ha portato a galla una sorta di invidia generale che spinge a voler avere ciò che hanno gli altri, cosa che si traduce in una ricerca spasmodica di miglioramento che a volte raggiunge livelli assurdi e impossibili da mantenere, specie se si pensa che il più delle volte, lo stile di vita al quale si ambisce, solo perché lo si è visto “sponsorizzato” da qualcuno sul web, non è neppure esistente ma frutto di una forma particolare di auto promozione che spinge le persone a voler dimostrare di essere più perfette e felici di quanto non siano in realtà.

Guardando le cose da questo punto di vista non è difficile immaginare il perché ci si senta sempre più insoddisfatti di se. Resta, però, che questa condizione non sia affatto salutare e che cambiarla è la scelta più consapevole ed intelligente che si possa fare.

Ma come mettere da parte l’insoddisfazione? Per farlo è necessario cambiare e anche se la cosa può spaventare, specie all’inizio, i risultati saranno così appaganti da ricompensare ogni sacrificio.

Cerchiamo quindi di capire quali strategie mettere in atto per imparare a mettere da parte l’insoddisfazione e goderci finalmente la vita.

Insoddisfazione: come smettere di provarla

Imparare a guardare il mondo con i propri occhi. Un tempo si avevano dei desideri per i quali si lottava fino ad arrivare ad esaudirli in modo da sentirsi finalmente appagati e felici. Oggi, tutto ciò è stato superato e invece di fermarsi a capire cosa si vuole dalla vita, ci si lascia per lo più influenzare dai social e dall’immagine di vita perfetta pubblicizzata da amici e conoscenti. La verità è che ognuno ha idee di felicità diversi e per raggiungerli è indispensabile restare concentrati, senza farsi influenzare dagli altri. La prima regola da seguire per non sentirsi insoddisfatti è quindi quella di capire cosa si ama e si vuole davvero. Perché fin quando ci si limiterà a tagliare i traguardi scelti da altri ci si sentirà frustrati e poco soddisfatti di se. L’unica cosa che può rendere felici è prefissarsi un obiettivo (reale e sopratutto raggiungibile) e godersi il percorso.

Porsi degli obiettivi più umani. Collegandoci a quanto già detto, è importante voler crescere e migliorarsi ma lo è ancora di più saper stabilire degli obiettivi che siano umanamente raggiungibili. Un altro aspetto da prendere in considerazione è che tali obiettivi devono poter essere raggiunti con le proprie forze. Dipendere dalla sorte o dagli altri, infatti, restituisce un senso di impotenza che alla lunga genere frustrazione e senso di insoddisfazione.

Guardare al fallimento in modo diverso. Voler raggiungere un obiettivo pone sulla nostra strada la possibilità di fallire. Quando ciò avviene ci si sente frustrati e avviliti. Basterebbe, però, cambiare prospettiva per sentirsi immediatamente meglio. Ciò che conta è rendersi conto che ci sono fallimenti che aiutano a crescere e a capire dove si è sbagliato e che ripartendo da loro sarà più facile raggiungere gli obiettivi prefissi.

Imparare a lasciar andare il bisogno di controllo. Avere il controllo su tutto è uno dei desideri più umani che ci siano. Al contempo è però anche uno di quelli destinati ad infrangersi. Perché, diciamocelo, nessuno può avere il controllo sulla propria vita. Sebbene si possano scegliere determinati aspetti è infatti fuori da ogni dubbio che ci sono sempre impedimenti e contrattempi che possono intralciare il cammino. Per questo motivo, più si imparerà ad accettare che su questi eventi non si ha alcun controllo e meno ci si sentirà frustrati quando ci si troverà a doverli affrontare.

Vivere soprattutto il presente. Infine, uno degli aspetti sicuramente da migliorare è quello che riguarda il modo di vivere la vita di tutti i giorni. Se avere qualcosa da perseguire è importante e positivo, è infatti importante riuscire a godersi anche ciò che si vive giorno per giorno. Una mente costantemente proiettata sul domani non troverà mai appagamento. Bisogna saper distinguere tra gli obiettivi e la vita che andrebbe vissuta e goduta giorno per giorno. Solo così facendo si eviterà il perenne senso di insoddisfazione, iniziando a godere delle più piccole cose e rendendosi finalmente conto che gli obiettivi non sono nostri nemici ma qualcosa che può rendere la vita più motivante e piacevole, a patto che si inizi a vivere tutto ciò che gli sta intorno.

Si tratta di strategie semplici e facili da mettere in atto. E basterà davvero poco per sentirsi subito più coinvolti e appagati da ciò che si sta facendo. Sensazioni che nella maggior parte dei casi riescono a ridurre o, addirittura, a far sparire il senso di perenne insoddisfazione. Inutile dire che se ciò non accade o in caso di situazioni limite, è sempre meglio chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta, in modo da rintracciare eventuali cause che portano a sentirsi insoddisfatti e riprendere in mano la propria vita, vivendola ogni giorno al massimo delle proprie capacità.

