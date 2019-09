Come mantenere i benefici dell’acqua di mare anche in città

L’acqua di mare è un vero toccasana per la pelle del viso, ma soprattutto del corpo. Due ricette per mantenere i benefici dell’acqua di mare anche al ritorno in città.

Siete appena rientrate dalla vacanze estive e la vostra pelle sembra trasformata? Niente paura, potrete mantenere i benefici dell’acqua di mare anche al ritorno in città con delle ricette semplici e naturali che regaleranno alla pelle del vostro corpo, la stessa sferzata di energia delle onde del mare.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Siero di vipera, tutti i benefici per la pelle

Un bagno salino e uno scrub per curare la pelle in profondità e renderla vellutata e tonica. Due trattamenti di bellezza eccezionali e alla portata di tutte!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come preparare i trattamenti salini per la pelle al ritorno dalle vacanze

L‘acqua di mare con il suo alto contenuto di clorulo di sodio, rappresenta un vero toccasana per la pelle, soprattutto per quella colpita da alcuni tipi di dermatite. Ma i bagni in mare migliorano l’aspetto del corpo anche perché migliorano molto lo stato adiposo e colpito da cellulite con il sale drenante e anche il movimento dell’acqua.

Come fare per mantenere tutti i benefici dell’acqua di mare anche a casa? Ecco due ricette semplici ma eccellenti per continuare a beneficiare dell’acqua salata. Primo fra tutti un bagno che potrà essere preparato riempiendo una vasca da bagno con acqua intorno ai 37° gradi in cui si sarà sciolto almeno un chilo di sale marino fino. Si dovrà restare immersi per almeno 20 minuti e poi si potrà lavare la pelle con un detergente molto delicato e naturale.

La seconda ‘ricetta salina’ per mantenere i benefici del mare sulla pelle, sarà uno scrub salino che si potrà preparare con del sale fino e del semplice olio di semi di girasole, a cui si potranno aggiungere delle gocce di olio essenziale a piacere per regalare anche l’aromaterapia. Vi basterà mettere del sale in un recipiente di vetro e poi aggiungere l’olio fino a superare la quantità di sale per la misura di un dito circa. Miscelare e applicare sul corpo con movimenti circolari.

->>>GUARDA ANCHE:

Abbronzare il viso perfettamente e in maniera duratura

Trattamenti all’acido glicolico, protagonisti dell’autunno

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI