Tra i prodotti di bellezza arriva il siero di vipera, che dopo la bava di lumaca, sembra essere un vero elisir di bellezza.

Il siero di vipera, uno degli alleati anti età che secondo l’industria cosmetica sono migiori assieme alla bava di lumaca e il veleno delle api. Questa sostanza infatti sembra possedere un forte potere di ringiovanimento della pelle.

Scopriamo tutte le proprietà ed i benefici del veleno di vipera nei cosmetici.

Siero di vipera, elisir di bellezza e salute per la pelle

Il siero di vipera, sulla pelle agisce come il botulino, tende quindi a paralizzare i tessuti, riducendo molto la presenza di rughe. Le sue proprietà sono molteplici e oltre a distendere i tratti del viso, illumina, idrata e rivitalizza. Rappresenta un vero e proprio elisir di bellezza.

Esistono in commercio diverse creme che contengono il principio attivo del siero di vipera chiamato Syn-Ake che è formato dalla combinazione di tre aminoacidi. Questi trattamenti cosmetici mirano a rilassare i tratti del viso e a donare alla pelle nuova linfa, levigandola e nutrendola. In molte creme, il siero di vipera è associato ad altre sostanza come l’acido ialuronico e a sostanze naturali come gli oli di karitè, di Rosa Mosqueta. Queste creme donano un immediato effetto tensore in modo del tutto semplice e naturale.

