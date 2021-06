Come utilizzare i frutti di stagione più consumati: ecco le ricette dolci e salate a base di ciliegie

Ecco come utilizzare i frutti di stagione per eccellenza: scopri le ricette dolci e salate a base di ciliegie.

Sono i frutti di stagione per eccellenza: stiamo parlando delle ciliegie, tonde, sode e succose. Possiamo trovarne in molte varietà e sono ottime sia gustate da sole che utilizzate in diverse preparazioni.

È proprio in questo periodo infatti che ne possiamo acquistare o cogliere in gran quantità e allora perché non approfittare adesso per utilizzarle anche nelle nostre più sfiziose preparazioni sia dolci che salate?

Con le ciliegie, infatti, possiamo realizzare davvero squisite preparazioni: da quelle dolci alle salate. Scopriamo allora le ricette.

Ecco come utilizzare le ciliegie attraverso ricette dolci e salate

Le ciliegie sono frutti tipicamente primaverili ed estivi, dalle notevoli proprietà nutritive. Ottime anche per chi decide di seguire un regime ipocalorico, le ciliegie sono infatti composte da acqua, da vitamine e sali minerali. Qui trovi tutte le caratteristiche.

Uno degli inconvenienti che possiamo incontrare quando dobbiamo preparare una ricetta a base di ciliegie è quello di doverle snocciolare. Un’operazione piuttosto lunga e noiosa ma che potremo facilmente realizzare grazie a questo semplice trucco.

Scopriamo allora le ricette sia dolci che salate a base di ciliegie.

LEGGI ANCHE –> Tutte le proprietà benefiche e gli usi dei noccioli di ciliegia

1) Confettura di ciliegie. Una delle più gradite confetture è senza dubbio quella di ciliegie, così come è ottima anche quella di amarene. Non solo noi vi avevamo già consigliato la ricetta della confettura di ciliegie con poco zucchero. Di varianti ce ne sono diverse. Una cosa è certa, dobbiamo conoscere gli errori da non commettere quando si realizza una confettura o una marmellata fatta in casa.

2) Gelato alla ciliegia. Cosa c’è di meglio in estate che di un fresco gelato a base di frutta? Qui trovi una ricetta che puoi utilizzare con le ciliegie ma non solo, anche con tanti altri frutti.

3) Crostata di ciliegie al cioccolato. Una torta squisita con una base di pasta frolla al cacao, l’interno di ricotta e sopra una base di ciliegie. Ecco qui la ricetta di Benedetta Rossi.

4) Fit crostata arrotolata alle ciliegie. Un dolce light e cotto nella friggitrice ad aria: scopri subito la ricetta per restare in forma con gusto.

5) Torta veloce con ricotta e ciliegie. Niente burro e uova per questa deliziosa torta leggera e a base di ciliegie. Ecco qui la ricetta della torta vegetariana veloce con ricotta e ciliegie.

6) Insalata estiva a base di ciliegie. Ed eccoci a una ricetta salata. Una sfiziosa insalata, fresca e dal sapore genuinamente estivo. Basterà prendere della rucola e qualche foglia di valeriana, ravanelli, ciliegie naturalmente e condire il tutto con succo di limone, olio evo e sale. Un connubio di sapori che vi lascerà stupiti.

7) Insalata di farro con le ciliegie. Cosa c’è di meglio in estate di una fresca insalata di cereali? Pensiamo al farro, al riso o all’orzo. In questo caso abbiamo optato per il farro ma potremo usare anche l’orzo o il riso integrale. Una volta cotto aggiungeremo le ciliegie, qualche fettina di avocado, della ricotta salata per dare contrasto alla dolcezza dei frutti e il gioco è fatto.

8) Filetto di maiale o manzo alle ciliegie. Infine anche in una pietanza a base di carne le ciliegie conferiranno un sapore unico e dolciastro al piatto. Pensiamo a un succulento filetto di manzo o di maiale con una deliziosa salsa alle ciliegie.