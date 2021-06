Svelato il trucco per snocciolare tante ciliegie in pochissimo tempo: scopri il metodo semplice

È già tempo di ciliegie, ma per snocciolare questi frutti squisiti e tipici dell’estate in pochissimo tempo esiste un trucco. Scopriamo come si fa.

È finalmente arrivata la stagione delle ciliegie ed è proprio in questo periodo dell’anno che approfittiamo per farne grosse scorpacciate e magari utilizzarle anche per preparare deliziosi dolci.

Dalle marmellate alle torte, passando per crostate e muffin, sono davvero tanti i modi per utilizzare le ciliegie ma un ostacolo che a volte ci fa desistere dall’utilizzarle è quello di doverle snocciolare una ad una.

Un’operazione che può rivelarsi piuttosto lunga e noiosa e che spesso ci blocca in partenza quando dobbiamo realizzare dolci a base di ciliegie. Ecco che allora può tornare utile conoscere un trucco che vi permetterà di snocciolare tantissime ciliegie in pochissimo tempo. Scopriamo come si fa.

Ecco il trucco per snocciolare tante ciliegie in pochissimo tempo

Le ciliegie oltre che essere particolarmente gustose sono anche ricche di preziose sostanze nutritive, scopri anche le proprietà, i benefici, le controindicazioni e come mangiarle.

C’è chi le snocciola con un coltello, chi con le mani ma macchiandosi inevitabilmente visto che il succo delle ciliegie è noto per essere molto persistente e di un colore particolarmente acceso.

Come fare allora se dobbiamo snocciolare tante ciliegie in pochissimo tempo? Se abbiamo poco tempo e abbiamo bisogno di avere tante ciliegie snocciolate, magari per preparare una deliziosa confettura, qui trovi la ricetta di Natalia Cattelani con poco zucchero, esiste un trucco che ti lascerà davvero stupito.

LEGGI ANCHE –> Ciliegie | Perché una tira l’altra? Alleate della dieta

Si tratta di un metodo semplice quante geniale che in poco tempo vi permetterà di snocciolare le ciliegie senza sporcare la cucina con il loro succo rosso.

Non considerando che se finora le hai snocciolate aiutandoti con un coltello avrai notato come sia difficile mantenerle integre e belle per essere poi utilizzate per decorare i dolci.

Quello che occorrerà allora per snocciolare tante ciliegie in poco tempo altro non è che una bottiglia e un bastoncino di legno. Può andare bene anche un stecchino da spiedini, basterà però usarlo dal lato non appuntito, o una bacchetta del ristorante cinese.

Procediamo così: laviamo bene le nostre ciliegie, meglio ancora se utilizzando del bicarbonato e lasciandole in ammollo per circa 15 minuti così da togliere tutte le impurità. A questo punto togliamo il picciolo e poi una alla volta le appoggiamo all’imbocco della bottiglia e con il bastoncino facciamo pressione affinché il nocciolo cada dentro di essa.

Grazie a questo metodo facilissimo non dovrete più perdere tempo a snocciolare le ciliegie e soprattutto porterete a termine un lavoro perfetto.

Qui sotto trovi anche un video per poter capire meglio come fare.