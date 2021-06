Chiara Ferragni a Gardaland con il figlio Leone: ma avete fatto caso al dettaglio?

Chiara Ferragni è stata immortalata in un dolcissimo scatto con il figlio Leone a Gardaland, ma ai fan non è sfuggito il dettaglio.

Chiara Ferragni, nonostante abbia da poco partorito la sua secondogenita Vittoria, è subito tornata a lavoro, ma nelle scorse ore ha deciso di staccare un po’ la spina e di godersi qualche momento di relax insieme al suo Leone Lucia, il suo primo figlio che è già diventato, nonostante la tenera età, l’indolo indiscusso degli utenti della rete.

La bionda imprenditrice digitale ha scelto di portare suo figlio a Gardaland, immortalando alcuni dei più bei momenti trascorsi insieme in degli scatti che ha poi deciso di condividere sul suo profilo Instagram. I suoi followers hanno apprezzato il gesto della moglie di Fedez nel lasciarli entrare un po’ di più nella sua sfera privata, ma guardando con attenzione le foto da lei pubblicate non è sfuggito un dettaglio molto particolare che probabilmente lei non si era accorta nel momento di scegliere quali foto condividere o meno con gli utenti della rete. Voi siete riusciti a notare lo strano dettaglio nella foto di Chiara Ferragni e Leone Lucia? Se non ci avete fatto caso, beh ve lo facciamo notare noi!

Chiara Ferragni e Leone a Gardaland: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni, come anticipato, ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori alcuni scatti che la immortalano mentre passa alcuni momenti in piena spensieratezza in compagnia di suo figlio Leone. Le foto da lei pubblicate, come sempre, sono davvero impeccabili e il dolce viso del suo primo figlio ha conquistato ancora una volta gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio che vi abbiamo anticipato.

Nelle foto pubblicate da Chiara, che trovate in fondo all’articolo se non le avete ancora viste, lei e suo figlio appaiono più felici che mai all’interno di una gioia e fin qui non c’è assolutamente nulla di male, ma se porrete maggior attenzione alla fotografia notare anche qualcos’altro che probabilmente in un primo momento non vi era saltato all’occhio. Che cosa?

Qualche posto a sedere più indietro rispetto alla Ferragni, che di recente è stata criticata per i suoi look, compare una donna che invece di godersi l’esperienza per la quale aveva scelto di partecipare, ha estratto il telefono cellulare e ripreso per tutto il tempo Chiara e il piccolo Leone. Il tutto è stato immortalato nello scatto pubblicato da Chiara, che vi invitiamo a guardare alla fine di questo articolo.

In un primo momento sicuramente non ci avrete fatto caso, ma ora è più lampante che mai.