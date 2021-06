Giulia Salemi da sola si consola così | Clizia e Paolo grande passo | Chiara Ferragni al centro della polemica

Giulia Salemi senza Pierpaolo si è consolata con i Maneskin e Chiara Ferragni è di nuovo al centro dell’ennesima polemica.

Giulia Salemi dopo aver trascorso un romantico weekend al fianco di Pierpaolo Pretelli è diventata la protagonista del nuovo numero del TG Pettegola. Il motivo? La bella modella di origini persiane durante un viaggio in treno si è consolata incontrando niente poco di meno che la band più famosa e amata del momento: i Maneskin! Con loro c’era anche il rapper Shade, con la Salemi ha collaborato per la realizzazione del suo ultimo video clip, e la foto che immortala questo incontro ha mandato in estasi gli utenti della rete!

Ma attenzione perchè come al solito, i gossip del giorno non finiscono di certo qui. Ecco chi sono gli altri protagonisti del nostro tg tutto a tinte rosa.

Giulia Salemi si consola con i Maneskin e Chiara Ferragni apre il suo bar

Dopo Giulia Salemi, si passa alla romantica storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Anche loro, proprio come Giulia e Pierpaolo, si sono conosciuti e innamorati durante l’esperienza al Grande Fratello Vip e sembrano essere più intenzionati che mai a fare sul serio. Guardate il servizio che abbiamo realizzato su di loro, lo trovate poco più in alte, per scoprire che cosa hanno annunciato mandando i fan in estasi.

Periodaccio, invece, per Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi, che ha avuto uno spiacevole risveglio nelle scorse ore a causa di qualche mal intenzionato. C’è poi Elettra Lamborghini che una volta finita l’esperienza all’Isola dei Famosi ha deciso di rompere il silenzio, confidando al grande pubblico che molto tempo fa ha avuto una cotta per uno dei naufraghi di Ilary Blasi ma che quest’ultimo all’epoca era fidanzato e per questo motivo si è messa il cuore in pace.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Chiara Ferragni, che è ancora una volta al centro della polemica. Questa volta per l’apertura del suo primo bar.