Veronica Ciardi ha toccato con mano la celebrità ma preferisce vivere la sua vita personale in privato: bellissima, discreta e innamorata, chi è la moglie di Bernardeschi?

Fisico da modella e tratti mediterranei, Veronica Ciardi ha conosciuto la grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2009, durante il quale conquisto i telespettatori con il suo carisma naturale e con la sua bellezza.

Tra le altre cose Veronica Ciardi divenne una dei personaggi più ricercati in assoluto una volta uscita dalla Casa in virtù della sua amicizia “molto speciale” con un’altra concorrente, Sarah Nile. Sulle due si disse di tutto, ma negarono sempre fermamente di essere lesbiche.

In realtà quella all’interno della Casa di Cinecittà non è affatto la prima esperienza televisiva in assoluto per Veronica Ciardi. La ragazza era infatti arrivata prima alle selezioni provinciali per Miss Italia durante il concorso del 2002.

Veronica ha dimostrato però di non voler essere relegata esclusivamente al ruolo di meteora del panorama televisivo italiano. Al contrario, si è impegnata a fare un consistente salto di qualità, diventano per diversi anni l’inviata di Pomeriggio 5. Grazie a quest’esperienza Veronica ha acquisito fiducia in se stessa e nei propri mezzi al di là della semplice bellezza esteriore.

Forse proprio militando in uno dei salotti televisivi più famosi e chiacchierati d’Italia, però, Veronica ha anche stabilito che la visibilità mediatica a tutti i costi non faceva per lei. La ragazza ha infatti deciso di rendere privato il proprio profilo Instagram (una scelta praticamente suicida per chiunque voglia ritagliarsi uno spazio come influencer e personaggio pubblico) e condivide pochissimo della sua vita privata.

A proposito della vita privata, per un lungo periodo è andata a gonfie vele, anche se purtroppo di recente è arrivato un bruttissimo colpo per la modella.

Veronica Ciardi dall’amore per Bernardeschi al grave lutto che l’ha colpita

Da diversi anni Veronica Ciardi fa coppia fissa con il calciatore juventino Federico Bernardeschi. I due condividono il desiderio di mantenere la propria famiglia e la propria vita privata lontano dai riflettori e, coerentemente con questo principio, diffondono pochissime notizie in merito alla loro storia d’amore.

Addirittura, i due decisero di tenere nascosta la gravidanza di Veronica, che evidentemente decise di godersi la gravidanza lontano (anzi lontanissimo) dalle luci della ribalta.

I due decisero di presentare al mondo la loro bambina soltanto quando la piccola era già nata: si chiama Deva ed è venuta al mondo nel 2019.

Oggi i tre formano una famiglia serena e felice, che è stata in grado di affrontare la pandemia e che ha condiviso messaggi di speranza e di incoraggiamento negli scorsi mesi.

Purtroppo però la serenità familiare, coraggiosamente difesa anche in questo periodo così difficile, è stata spezzata da una notizia terribile che Veronica ha ricevuto ormai quasi un anno fa.

“Mi sembra quasi innaturale. Sento l’anima contorcersi dentro il mio corpo e provo dolore“ scrisse la moglie di Federico Bernardeschi sul proprio profilo Instagram in uno dei rarissimi momenti di condivisione della propria sfera privata.

Purtroppo un anno fa il padre di Veronica Ciardi è morto: l’uomo costituiva un punto di riferimento assoluto per sua figlia, che ha spiegato di sentirne enormemente la mancanza in ogni momento. A dimostrazione della grande stima che molte delle persone che la conoscono portano nei confronti di Veronica, il messaggio in cui la Ciardi parlava del suo lutto è stato commentato centinaia di volte, anche da molti personaggi noti della televisione.