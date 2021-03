Fit Crostata arrotolata alle ciliegie: il dolce light e cotto in friggitrice ad aria

Siete degli appassionati di crostate? La fit Crostata arrotolata alle ciliegie è la ricetta perfetta per voi. Golosa, sana, leggera e anche bellissima da guardare è un dolce da provare assolutamente.

Oggi vi proponiamo una ricetta dolce unica nel suo genere, sia per il tipo di dolce che per la cottura in friggitrice ad aria, un metodo all’avanguardia per cuocere i cibi in modo semplice, veloce e leggero.

Scopriamo come preparare la Fit Crostata arrotolata alle ciliegie, un assaggio di primavera che conquisterà anche i palati più esigenti.

Fit crostata arrotolata alle ciliegie: gli ingredienti e la ricetta

La Fit crostata arrotolata alle ciliegie è una ricetta nata dalla passione della food blogger della pagina Instragram unaltropodilattuccio che in collaborazione con the_blondes_recipes dedicano una giornata alla creazione di ricette perfetta da cuocere con la friggitrice ad aria.

Gli ingredienti

Per preparare la fit crostata arrotolata alle ciliegie, avrete bisogno di:

160 grammi di farina integrale

80 grammi di yogurt greco 0%

80 m di albume

1 pizzico di lievito

marmellata alle ciliegie

Il procedimento

Per prima cosa unire in una ciotola la farina, l’albume, lo yogurt greco e impastare fino ad ottenere un panetto omogeneo. Far riposare l’impasto per circa 30 minuti in frigorifero. Trascorsi i minuti di riposo, si potrà stendere l’impasto dandogli una forma rettangolare che andrà suddivisa in strisce regolari.

Ogni striscia di impasto andrà farcita con la marmellata di ciliegie nella giusta quantità. A questo punto non si dovrà far altro che arrotolare le strisce avvolgendole dal centro verso l’esterno fino a terminarle. L’effetto sarà davvero coreografico ed elegante e la Fit crostata arrotolata alle ciliegie potrà essere cotta in friggitrice ad aria a 160 gradi per circa 30 minuti.

La crostata dopo la cottura potrà essere decorata con della marmellata di ciliegie e sarà ottima e davvero spettacolare da guardare e piacerà ai grandi e ai piccini. Un dolce che regala soddisfazione al palato e che potrà essere anche un bellissimo regalo in occasione della prossima festa della mamma che si festeggerà il prossimo 9 di maggio. Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questa buonissima crostata perfetta anche per chi non ama perdere di vista la linea.

