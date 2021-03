La domanda che ci siamo posti tutti ma alla quale non abbiamo trovato risposta è solo una: come abbinare i leggings? Ecco le nostre idee.

Quante volte ti è capitato di guardare i leggings che hai nell’armadio e chiederti… ma con cosa li metto?

Questo è un capo decisamente comodo e sportivo che, però, negli anni è diventato veramente fondamentale nell’armadio di tutti noi.

Il rischio di fare una figuraccia, però, è sempre dietro l’angolo e, molto spesso, releghiamo i leggings solo all’attività sportiva.

Non preoccuparti: abbiamo cinque idee per rendere i tuoi outfit con i leggings veramente perfetti!

Come abbinare i leggings: ecco cinque idee per cinque occasioni

Chi ha detto che i leggings vanno usati solo per andare in palestra?

Abbiamo scoperto, negli anni, che questo capo può essere utilizzato in tantissime altre maniere anche se non sempre… elegantemente.

Comodo, caldo, capace di esaltare le forme: perché non possiamo usare i leggings in altre occasioni?

Abbiamo pensato di “preparare” cinque outfit perfetti che “usano” i leggings, in modo da poterli indossare veramente quando vuoi.

Basta con outfit pensati male, troppo rivelatori e decisamente inadeguati: la nostra guida risolverà sicuramente tantissimi dei tuoi dubbi!

Ecco, quindi, cinque idee per abbinare i leggings in cinque occasioni molto diverse: pronta a rivoluzionare tutto?

Insomma, anche se sono odiati e bistrattati da molti, i leggings in realtà sono veramente versatili e praticissimi!

L’importante è cercare di capire quali sono gli abbinamenti perfetti ed evitare di fare gli… orrori di stile classici.

Ormai, però, sai benissimo come devi indossarli e quando: pronta a scatenarti?