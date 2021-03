I sandali rasoterra sono un must negli outfit di tutte le donne – non solo quelle alte – da svariati anni ormai. Gli stilisti si divertono nel realizzare modelli particolari ma puntualmente vengono riproposti i più basici che non passano mai di moda. Vediamo cinque sandali flat low cost di stagione.

Dopo avervi parlato delle ciabattine e dei sandali piatti di alta gamma, oggi la proposta consiste in cinque modelli di sandali low cost, di marchi più o meno conosciuti, da portare tutti i giorni nella stagione calda. Il primo è di Aldo ed è scontato del 50%, costa solo 30 euro. Semplice, color cuoio, è adatto a tutte le occasioni. Scopriamo gli altri.

Sandali flat per tutte: cinque proposte must-have

I sandali in finta pelle nera di H&M hanno la punta squadrata, ormai un must visto in quasi tutti i marchi più importanti. La chiusura è regolabile con la piccola fibbia in metallo, le fascette si incrociano creando una grafica sinuosa sul piede, la suola è antiscivolo. Si consiglia di comprare un numero più grande del vostro abituale. Costano 19,99 euro.

I sandali piatti con sottili cinturini di La Redoute (foto sopra) sono chic e sempre di moda. Un acquisto che sicuramente si rivelerà azzeccato e vista la possibilità di “soddisfatti o rimborsati” sul sito laredoute.it perché non approfittarne? Sono scontati del 30% a 30,09 euro ed in base alle recensioni degli utenti è meglio prendere un mezzo numero in più rispetto al solito.

Sul sito Asos saltano subito all’occhio i sandali bassi bianchi Glamorous con dettaglio a catenina. Il prezzo è davvero conveniente: 27,99 euro. Il modello è infradito, la suola scolpita è zigrinata ed i lacci sono adattabili sulla gamba o da legare sportivamente alla caviglia. L’azienda di Manchester spazia da abiti in stile vintage a look più contemporanei e si rivolge soprattutto ai giovani.

Tra le novità di Zalando c’è il sandalo flat di Kharisma a 54,99 euro. Fantasia allegra e borchie dorate mixano lo stile hippie a quello rock. Nell’insieme l’effetto è femminile, deciso e, considerato l’elastico interno, molto comodo.

Non c’è una soluzione unica ai sandali flat migliori per noi ma considerando i prezzi accessibili e la varietà di colori e materiali, qualcosa di adatto a se lo si trova certamente. Seguiranno altre proposte, magari prendendo ispirazione dalle star.

Silvia Zanchi