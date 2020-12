By

Forse te li hanno regalati per le feste ma, in ogni caso, ora ti stai chiedendo come indossano i pantaloni di pelle: ecco la risposta!

Poco importa che li abbia chiesti tu a Babbo Natale, ti siano arrivati grazie all’intuizione di un parente o si tratti di un acquisto a cui pensavi da tanto.

Adesso hai un paio di pantaloni di pelle e devi capire come fare per indossarli!

Tranquilla, ecco i nostri suggerimenti per creare un outfit veramente perfetto, sensuale e (perché no) anche elegante!

Pantaloni di pelle: tre idee per indossarli al meglio

Inutile cercare di sfuggire.

Il trend di quest’anno prevede un ritorno (se mai erano andati via) dei pantaloni di pelle.

Ambientalisti, vegetariani e vegani non devono sentirsi esclusi (e neanche avere paura).

Esistono delle alternative alla pelle animale fatte con un materiale a dir poco… strano!

Sceglieteli come volete, ovviamente, ma comunque sceglieteli.

I pantaloni di pelle la faranno da padroni in questo 2021!

Vi avevamo già parlato qui di come potevate includerli nei vostri outfit invernali usando la modalità “shorts” ma oggi parliamo di quelli lunghi.

Aiuto!

I pantaloni di pelle (soprattutto se siete fan di Friends, ricorderete una puntata in cui li indossa Ross) possono diventare un vero e proprio incubo.

Il motivo è che ci sembrano estremamente scomodi, poco pratici e difficili da abbinare!

In realtà, questi pantaloni sono un ottimo alleato per accentuare la nostra sensualità (insieme alle curve) e sono anche facilissimi da indossare… ovviamente se sappiamo come farlo!

Ecco tre idee per indossare pantaloni di pelle nera o colorata senza commettere errori e rimanendo, comunque, in linea con la moda!

Insomma, i pantaloni di pelle possono essere portati veramente nella maniera che preferisci!

Se queste idee ti hanno aiutato, sappi che non vediamo l’ora di sapere quali meravigliosi outfit creerai.