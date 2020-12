Antonella Mosetti rifatta? La foto del prima e dopo: com’è cambiata nel tempo

Antonella Mosetti si è rifatta? Ecco la foto del prima e del dopo dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Antonella Mosetti è uno dei personaggi più amati, e chiacchierati, del piccolo schermo degli italiani. Ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai per poi riuscire a lavorare con i colossi della televisione italiana fino ad approdare nella casa più spiata d’Italia, dove ha gareggiato con sua figlia Asia Nuccettelli. Mentre ora è una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso.

Insomma, dagli studi televisivi del Palatino di Roma, Antonella ne ha fatta di strada e non ha di certo bisogno di presentazioni. Da svariato tempo però, il pubblico sospetta che la Mosetti sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare il proprio aspetto fisico, ma sarà realmente così? Antonella Mosetti si è rifatta? Ecco le foto del prima e del dopo dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Antonella Mosetti oggi: che cosa si rifatta negli anni

Antonella Mosetti è cambiata parecchio durante il corso degli anni, ma è anche normale visto che era poco più di una ragazzina quando si esibiva negli studi di Non è la Rai, mentre oggi è una donna realizzata.

Un vecchio servizio mandato in onda da Striscia La Notizia insinuava che Antonella sia ricorsa più volte all’aiuto del chirurgo per migliorare il proprio seno, rendendolo molto più abbandonante rispetto a prima, che abbia modificato gli zigomi del suo viso e che infine si sia rifatta le labbra.

Antonella, che di recente ha stroncato il Grande Fratello Vip, non ha mai negato di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo. Tant’è che qualche tempo fa ha rivelato di aver fatto eliminare l’acido ialuronico dalle proprie labbra per farle tornare al naturale e chi l’accusa, come Riccardo Signoretti, di essere una donna gatto, le risponde affermando di non aver mai stravolto il suo viso come in molti sospettano.

Antonella Mosetti non è assolutamente da condannare perché ha scelto di modificare ciò che non le piaceva del proprio corpo, ma rassicura che contrariamente da quello che dicono le malelingue, lei non ha mai cambiato i connotati del suo viso.