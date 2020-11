Antonella Mosetti a Mattino 5 ha attaccato il GF Vip, sottolineando come siano stati adottati metodo differenti a seconda del concorrente.

Mattino 5 non poteva non affrontare, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, quanto accaduto nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, manco c’è bisogno di dirlo, gli opinionisti in studio e la conduttrice hanno commentato la squalifica di Stefano Bettarini, che ha abbandonato il programma dopo nemmeno qualche giorno dal suo ingresso.

Stefano è stato squalificato per aver bestemmiato, comportamento ritenuto offensivo nei confronti del pubblico da casa da parte degli autori e di Alfonso Signorini.

Antonella Mosetti, da tempo una delle opinioniste fisse del programma, ha sottolineato però come spesso e volentieri siano stati adottati due pesi e due misure diverse a seconda del concorrente, facendo intendere che non ritiene propriamente giusta la punizione adottata per Bettarini in quanto in passato, precisamente durante la scorsa stagione, sono stati adottati due pesi e due misure diverse a seconda del concorrente.

Antonella Mosetti si è scagliata contro il GF Vip a Mattino 5, portando sul piccolo schermo il pensiero del pubblico da casa. Federica Panicucci però è subito intervenuta, facendo chiarezza sulla questione.

Federica Panicucci difende Signorini a Mattino 5: “Fu molto duro”

Antonella Mosetti ha chiarito che si riferiva ad un episodio specificato avvenuto durante la scorsa edizione del GF Vip, quando Valeria Marini utilizzava il crocifisso contro Antonella Elia, sottolineando come volesse allontanarla perché per lei rappresentava una figura negativa.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha sottolineato come in quell’occasione non fu preso alcun provvedimento per la showgirl. “Io ricordo però che Alfonso è intervenuto e fu anche molto duro nei confronti della Marini“ ha replicato Federica Panicucci, difendendo le scelte della produzione e del padrone di casa, assicurando come il trattamento subito dai vari concorrenti sia sempre lo stesso e che non vengono applicate preferenze di nessun tipo.

Ma il pubblico del Grande Fratello Vip non sembra essere molto d’accordo con quanto affermato dalla conduttrice, in quanto ritiene che alcuni concorrenti abbiano ricevuto un trattamento di favore come ad esempio Francesco Oppini, che ieri ha incontrato Alba Parietti, che non è stato squalificato per le pesanti frasi dette contro alcune delle concorrenti di quest’edizione.

Antonella Mosetti a Mattino Cinque ha anche sottolineato che non approva l’atteggiamento di Bettarini al GF Vip, rivelando come anche durante l’edizione a cui parteciparono insieme si lasciò andare ad alcuni scivoloni sia sul suo suo sia su quello di Simona Ventura, che scelse, dopo la sua eliminazione dal programma, di prendere provvedimenti legali per quanto affermato nella casa più spiata d’Italia sul suo conto.