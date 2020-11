Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato poco dopo il suo ingresso nella casa.

Stefano Bettarini ha iniziato la sua avventura soltanto l’altro giorno, ma ha già dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Il concorrente è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato.

Stefano Bettarini è stato squalificato dal GF Vip, nonostante Nicoletta Larini l’abbia difeso a Mattino 5 affermando che avesse usato un intercalare e non una bestemmia, ma per il conduttore e per la produzione il tipo di espressione utilizzata non è assolutamente perdonabile visto che offende la sensibilità di molti telespettatori.

Stefano Bettarini dopo la squalifica al GF Vip: “E’ giusto così”

Stefano Bettarini si aspettava purtroppo una decisione del genere da parte della produzione del Grande Fratello Vip. In quanto si era accorto di aver utilizzato qualche parola di troppo durante il suo breve soggiorno nella casa più spiata d’Italia, ma purtroppo nulla ha potuto fare per impedire tale scelta, visto che è espressamente scritto nel contratto che qualora un concorrente imprechi la punizione è quella di abbandonare per sempre il gioco senza nessuna via di ritorno.

“Ti chiedo scusa Alfonso e mi scuso con tutte quelle persone che si sono ritenute offese dalle mie parole, ma mi sono semplicemente limitato ad utilizzare un intercalare tipico delle mie zone“ si è giustificato l’ex concorrente, ma il padrone di casa non ha potuto accogliere nessuna giustificazione. “Mi spiace Stefano, ma non posso perdonarti. Anche un intercalare può offendere la sensibilità di molte persone” ha tagliato a corto il conduttore, anche se visibilmente dispiaciuto da tale conseguenza, visto che l’ex di Simona Ventura avrebbe potuto dare una sonora scossa alle dinamiche del Grande Fratello Vip.

Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver bestemmiato. Il secondo concorrente, dopo Denis Dosio, che si è scagliato contro la produzione, ad abbandonare la casa per questo motivo.