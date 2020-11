By

Se sei alla ricerca di qualche menù per la vigilia di Natale 2020, sei nel posto giusto! Ti suggeriremo oggi diversi menù da poter sperimentare per questa speciale festività.

Puoi inoltre, nella settimana che include la cena della vigilia, anticiparti alcune pietanze in maniera rapida, senza incombere nel rischio di ritrovarti le preparazioni da fare tutti insieme.

Alla Vigilia di Natale…modernità o tradizione?

Come prima cosa unisciti di carte penna, dovrai segnarti una guida per il tuo menu personalizzato dedicato alla vigilia di Natale. Questa guida ti servirà per introdurre delle informazioni chiave che ti guideranno nel percorso culinario. Andremo inoltre ad individuare la struttura del programma natalizio.

Abbiamo raccolto per te una serie di ricette per il Natale che puoi sfruttare benissimo per la cena, idee veloci e ricette facili.

Tutte le ricette che andrai via via ad incontrare sono a base di carne e pesce, appartengono alle tradizioni culinarie di varie zone d’Italia, ogni famiglia sceglie di festeggiare infatti con dei piatti tipici della tradizione diversi tra loro. Si assiste, per la vigilia di Natale sempre a due fazioni, una tendente a strutturare la cena della vigilia in maniera tradizionale, classica, un’altra invece che vuole catapultarsi in qualcosa di innovativo, gourmet, chi ha voglia di sperimentare e mettersi alla prova.

Tutti i piatti per la sera del 24 dicembre

Sappiamo che per la vigilia di Natale c’è spazio sia per le pietanze tradizionali che per quelle più moderne, possiamo lasciare libero spazio alla creatività e alla fantasia.

Vediamo di seguito una raccolta di interessanti ricette da preparare per la sera del 24 dicembre. L’elenco che vi stiamo per proporre è suddiviso in antipasti, primi, secondi, contorni e ovviamente gli immancabili dolci della tradizione.

Antipasti

Cozze gratinate

Le cozze gratinate sono un antipasto super sfizioso, di mare, che potete proporre come finger food per l’aperitivo che precede la cena. Un’alternativa al classico da portare in tavola abbinandola ad altri alimenti creativi che andranno poi a comporre un buffet con i fiocchi.



Sformato di carciofi

Lo sformato di carciofi e parmigiano è un antipasto gustosissimo che potete scegliere di servire o come apericena oppure come contorno o ancora come secondo piatto sì i primi hanno riempito già un po’.

Polpette di gamberi e patate

Avreste mai pensato di preparare delle polpette di polpa di gamberi e patate? Beh, se state cercando un antipasto sfizioso ma al contempo leggero le polpette di gamberi e patate fanno al caso vostro! Facilissime da preparare, un’impeccabile stuzzichino per aprire la cena della vigilia.