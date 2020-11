Il GF Vip perdona Brosio. Denis Dosio: “Io vittima di ingiustizia”

Denis Dosio si è scagliato contro la produzione del GF Vip dopo la mancata squalifica a Paolo Brosio, che ha usato la sua stessa espressione.

Denis Dosio ha abbandonato la casa del GF Vip a causa di una presunta bestemmia, mettendo fine al suo percorso all’interno del reality show di canale 5 prima del dovuto. La scelta della produzione non è andato già né al pubblico della rete, che trova assurdo nel 2020 si venga eliminati per un simile motivo, ma nemmeno a lui che non ritiene nemmeno di aver bestemmiato ma di aver semplicemente utilizzato un intercalare tipico della sua regione, detto tra l’altro in tarda notte.

Intervistato dal portale Fanpage, l’influencer ha commentato la scelta degli autori non squalificare Paolo Brosio che ha pronunciato la sua stessa espressione nella casa, ma che a differenza sua non è stato squalificato ma è stato giustificato affermando che lui è un uomo molto fedele e che si è semplicemente limitato ad utilizzare un intercalare delle sue parti e per questo non c’era alcun bisogno di prendere drastici provvedimenti. Questa decisione al pupillo di Barbara d’Urso non è andata giù e non le ha di certo mandate a dire, visto che hanno utilizzato due pesi e due misure completamente diverse.

“Quando la produzione ha deciso di squalificarmi dal gioco, nessuno di loro sapeva dirmi se avessi effettivamente bestemmiato o meno” ha esordito l’ex concorrente che si era già scagliato contro la produzione. “Non sanno cosa ho esattamente detto, ma posso garantirvi che ho usato un intercalare utilizzato molto nelle mie zone che vuol dire ‘che cavolo'” ha spiegato. “Come Paolo, vengo da una famiglia molto religiosa ed anche se lo avessi fatto io sarebbe una cosa assurda“ ha ammesso. “Ma Brosio ha la sua immagine, mentre io no e questa ha fatto la differenza sulla squalifica“.

“Quando sono uscito dalla casa, mi hanno spiegato che purtroppo non potevano fare altrimenti perché tante persone si sono sentite offese da quello che avevo detto” ha ripreso poi Denis Dosio contro la produzione del GF Vip. “Ma io non ho bestemmiato, ho semplicemente collegato il nome di Dio ad un’altra parola che non era assolutamente offensiva” ha concluso. “L’audio di quel momento è troppo veloce per capire cosa io abbia effettivamente detto e non è possibile squalificare qualcuno senza avere le prove per condannarlo“ ha aggiunto.

Denis Dosio deluso dall’esperienza al GF Vip: “Le regole valgono per tutti”

Denis Dosio, durante il corso della sua intervista, ha ammesso di esserci piuttosto male per come la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di agire. In quanto oltre a non essere stato preso alcun provvedimento nei confronti di Paolo Brosio, si sono limitati semplicemente a fare un rimprovero a Francesco Oppini, che ha utilizzato forti termini nei confronti di tutto il genere femminile.

“Sono sincero, mi ha dato fastidio la giustificazione che mi hanno fornito per la mia squalifica, dicendomi che ero fuori dal programma perché con la mia frase, detta alle tre del mattino, ho offeso la sensibilità di qualcuno” ha poi ripreso il discorso l’influencer. “Ma quelle stesse persone, mi chiedo, non si sono sentite offese anche quando Francesco Oppini ha detto che a Verona stuprano Dayane?“ ha incalzato Denis, facendo riferimento alla frase che ha infastidito perfino Alba Parietti. “O quando ha detto che voleva ammazzare di botte Flavia Vento? Ma offende di più un ‘Dio bo’ detto alle tre di notte? Questo sì, questo mi fa arrabbiare” ha osservato l’influencer, trovando una certa approvazione da parte del popolo del web, che è curioso di sapere se prenderà o meno provvedimenti legali verso la produzione di Alfonso Signorini.

“No, non ho intenzione di fare alcun ricorso a livello legale o chissà cosa” ha risposto deciso. “Il GF Vip resa comunque un gioco, io sono stato buttato fuori dal programma e pazienza“ ha spiegato poi. “Non posso nascondere che ci sono rimasto molto male, ma evidentemente non valevo così tanto per loro come quanto pensavo di valere io“ ha aggiunto. “Mi resta la delusione per come sono andate le cose e mi scaldo perché sono convinto di essere stato vittima di un’ingiustizia“ ha però ammesso senza fare troppi giri di parole. “Ma sento di aver comunque vinto in qualche modo, in quanto ha rappresentato la mia svolta e mi ha permesso di far cambiare idea a molte persone sul mio conto” ha aggiunto per poi rivelare cosa prova al momento nei confronti di Alfonso Signorini, padrone di casa di questa quinta edizione del reality show di canale 5.

“Io non provo alcun tipo di rancore nei suoi confronti, ma ad essere onesto qualcosa da dire lo avrei” ha confidato durante il corso dell’intervista. “A Francesco Oppini ha detto che lui e gli autori non hanno voluto squalificarlo soltanto perché sanno che è un bravo ragazzo e che durante il corso della sua vita ha più volte dimostrato di essere solidale con le donne” ha spiegato il giovane influencer, riportando la decisione della produzione del GF Vip che ha fatto infuriare il web. “Anche io sono un bravo ragazzo, che non insulto la chiesa e mi è stato spezzato un sogno per una stupidata, che perde ancora di più il suo valore se paragonata a ciò che è successo negli scorsi giorni che non ha avuto la minima conseguenza sui concorrenti” ha fatto giustamente notare.

“Mi hanno strappato via un sogno dalle mani perché non sapevano cosa fare“ ha proseguito, mostrando al pubblico tutta la sua delusione per come è andata finire quest’esperienza che poteva trasformarsi in un trampolino di lancio per lui sul piccolo schermo degli italiani. “Il futuro di un ragazzo di 19 anni non si decide lanciando un paio di dadi“ ha dichiarato. “Le regole devono valere per tutti per quanto riguarda la squalifica oppure diventa una cosa ingiusta giocare sul futuro dei concorrenti che scelgono di partecipare al programma” ha aggiunto. “Io sono stato fatto passare come un bestemmiatore quando non è così. L’episodio di cui sono stato protagonista mi ha fatto cacciare fuori e non ho potuto prendere parte nemmeno alle puntate in studio” ha fatto notare al pubblico. “Invece per Oppini non è stato preso alcun provvedimento, mentre un ‘Dio Bo’ alle due di notte sì“ ha concluso per poi scegliere di lanciare un appello a tutti i membri della redazione.

Denis Dosio ha lanciato un appello alla produzione del GF Vip, chiedendo loro, viste le nulle conseguenze che gli altri concorrenti hanno avuto in merito alle loro azioni che sono state assai peggiori rispetto alla sua, di poter tornare a far parte della casa più spiata d’Italia.

“Voglio lanciare un appello agli autori del programma, visto che dal momento che io e Paolo Brosio abbiamo pronunciato lo stesso termine e lui non ha subito alcun tipo di punizione o conseguenza soltanto perché è un uomo di chiesta, e visto che lo sono anche io, e considerato che anche Francesco Oppini ha offeso la sensibilità di moltissimi telespettatori, come d’altronde avrei fatto io, ma nonostante ciò non è stato buttato fuori, mi chiedo per quale motivo soltanto io sono stato espulso“ si è chiesto ed ha chiesto agli autori. “Anche il pubblico ritiene che tutto questo sia stato ingiusto, quindi fatemi rientrare nella casa“.

Denis Dosio vuole rientrare al Grande Fratello Vip, tra l’altro dopo la sua uscita dalla casa ha stroncato alcuni concorrenti accusandoli di essere degli abili strateghi, ma gli autori ascolteranno l’appello che ha lanciato loro durante quest’intervista rilasciata a Fanpage? Probabilmente, come per le passate edizioni del programma, anche quelle non condotte da Alfonso Signorini, non prenderà in considerazione il suo messaggio, visto che nemmeno in passato ad altri personaggi è stata data la possibilità di poter tornare a prendere parte del programma dopo essere stati squalificati o eliminati. Denis, però, può contare sulla cosa più importante: il sostegno del pubblico da casa, che sembra essere tutto dalla sua parte. In quanto ritiene che non meritava in alcun modo il trattamento che ha subito dagli autori nei suoi confronti, considerato che non ha nemmeno bestemmiato come si sospettava avesse fatto.