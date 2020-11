Per un matrimonio in autunno che cosa dovremmo indossare? Scopriamo insieme gli abiti sì e quelli assolutamente no.

Le cerimonie stanno sempre più cambiando stagione. Prima sembrava ci si sposasse solo sotto il sol leone primaverile o addirittura estivo ma oggi è l’autunno la stagione che sale alla ribalta.

Ma noi future invitate alle nozze siamo pronte per questo ribaltamento? Il nostro armadio ha già tutto ciò che ci occorre?

Scopriamo insieme gli outfit consigliati per prender parte a un matrimonio autunnale.

Matrimonio autunno, che cosa indossare?

Come per tutte le occasioni che contano, il primissimo indispensabile step consisterà non tanto nel sapere che cosa indossare quanto nel sapere che cosa non indossare.

Quali sono i categorici NO del matrimonio autunnale? Scopriamolo insieme:

Colori out -Bianco (non dobbiamo spiegarti perché, vero?) o nero (anche se la coppia non è proprio la vostra preferita non ci sembra il caso di sfoggiare il lutto, vero?) o in alcuni casi viola (qui dipende dal livello di superstizione degli sposi).

Scarpe basse – E' vero, dovrete stare fuori molte ora ma almeno per un evento speciale come un matrimonio potrete fare il sacrifici di soffrire un po' oppure no?

– E’ vero, dovrete stare fuori molte ora ma almeno per un evento speciale come un matrimonio potrete fare il sacrifici di soffrire un po’ oppure no? Eccessi – Leggi strati di tulle a non finire, strascichi chilometrici, scollature da mille e una notte e paillettes multicolor. Ripetete come un mantra “non sono io la protagonista”

Scongiurati così le principali “bucce di banana”, passiamo invece ai capi e agli abbinamenti consigliati.

Come vestirsi per un matrimonio in autunno? Ecco alcuni must have:

Vestiti – Con l’abito non si sbaglia mai ma per questo autunno vi suggeriamo di non esagerare con le lunghezze. Un taglio midi, super glamour di questi tempi, andrà benissimo, magari accompagnato da una stola qualora la cerimonia si svolgesse di sera.

Pantalone a palazzo – L’alternativa perfetta qualora non siate tipe da gonna, capace di garantire un taglio glamour, elegante e, al tempo stesso, pratico. Il consiglio è di puntare su tinte unite, sfumature autunnali come il blu scuro, il grigio, l’arancione, il marrone bruciato, abbinando poi sopra un top in seta, magari anche decorato così da donare brio e originalità all’intero outfit.

Colori – Per la scelta del colore essenziale sarà conoscere l’orario della cerimonia e tenerlo ben da conto. Nel caso di una cerimonia di giorno si potrà puntare su nuance più d’impatto e anche meno “seriose”: può andar bene un arancione più acceso ma anche una stampa floreale o un bel verde bosco. Di sera invece si esige qualcosa di più sobrio o compito: sì a palette non troppo “chiassose”, come i sabbia dorati o i rosa pastello, ma anche a ricami a patto però che siano minima e delicati.

Scollature – Poiché, come abbiamo ricordato all’inizio, gli eccessi sono banditi, meglio non esagerare. Uno scollo a barchetta sarà l’ideale ma, se proprio non possiamo rinunciare a un tocco un po’ provocante, spostiamo la scollatura sulla schiena, naturalmente senza sfociare in profondità borderline.

Gioielli – Dovendo accostarsi ai colori tipici dell’autunno, per loro natura un po’ poco luminosi, vi consigliamo di optar per pietre capaci di regalare tanta luce. In fatto di dimensioni, per la sera vi consigliamo di non esagerare mentre di giorno, qualora il vostro outfit sia particolarmente sobrio, potrete scegliere anche orecchini e collante un po’ più vistosi.

Jumpsuit – La tuta nella sua veste più elegante è un’opzione da non sottovalutare per un matrimonio che deve sfidare i primi freddi. Copre quel che basta ma, al contempo, dona una raffinata eleganza: con un tacco alto e qualche accessorio mirato il risultato sarà top

Capospalla – Le temperature in autunno scendono e dunque non si potrà certo evitare di portare con sé un soprabito. Noi consigliamo colori neutri, perfetti per abbinassi un po’ a tutti i look, più chiari di giorno e più scuri di sera per non sbagliare. Il cappotto taglio classico andrà benissimo, assolutamente no invece a piumini, parka, giacche in pelle e tutto ciò che sa un po’ troppo di casual e sportivo.

Questi dunque i punti fermi da cui partire per vestirsi nel miglior modo possibile in occasione di un matrimonio autunnale: e voi, s siete pronte?