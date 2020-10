Denis Dosio si è scagliato contro il GF Vip dopo lo scivolone di Balotelli su Dayane Mello. Ci sono stati due pesi e due misure diverse?

Denis Dosio era stato scelto da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo però nonostante si sia mostrato come un ragazzo pulito e rispettoso, il suo percorso nella casa più spiata d’Italia non è durato quanto sperato in quanto è stato squalificato dal reality show di canale 5.

La produzione lo ha squalificato perché ha bestemmiato nella casa e la cosa non sembrerebbe essergli andata giù più di tanto, come a tutto il pubblico del piccolo schermo, in quanto non ha usato un’espressione irrispettosa nei confronti di qualcuno, ma ha usato semplicemente un intercalare durante una conversazione andata in onda fuori dalla fascia protetta, precisamente alle 3 del mattino.

L’influencer ieri sera però non ha potuto fare a meno di commentare l’ospitata di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip, che durante il suo ingresso ha fatto una pessima battuta su Dayane Mello. Battuta che non ha offeso soltanto lei ma anche tutto il genere femminile. Denis ha fatto notare come in fondo siano stati usati due pesi e due misure diverse per quanto riguarda la frase pronunciata dal calciatore, fatta passare come una battuta, e la sua, che non è nient’altro che un’intercalare utilizzato dalle sue zone emiliane.

Denis Dosio si è scagliato contro la produzione del GF Vip e il web è tutto dalla sua parte.

Grande Fratello Vip, Denis Dosio insinua il dubbio: due pesi e due misure per Balotelli?

che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. wow😍 #GFVIP — Denis (@Denis36368867) October 23, 2020

Denis Dosio, così come tutto il popolo del web, ha ritenuto che la produzione del Grande Fratello Vip abbia utilizzato due pesi e due misure diverse a secondo del personaggio, scagliandosi duramente contro di lui mentre facendo passare le parole di Mario Balotelli contro Dayane Mello come una semplice battuta e niente di più.

“Che bello far passare battute, pessime, sessual* in prima serata come un momento come un altro per farsi una risata“ ha esordito il biondo influencer. “Mentre un intercalare pronunciato alle tre di notte come una frase blasfema“ ha concluso.

Il pubblico, ed è questo quello che conta, è tutto dalla parte di Denis e non sembra nemmeno credere alle scuse di Balotelli post puntata.

Il calciatore ci ha tenuto a ribadire, come affermato da Signorini, che non voleva assolutamente offendere nessuno con le sue parole ma che stava soltanto scherzando.

Il riscatto di Denis Dosio dopo il GF Vip è sicuramente quello di aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori, conquistando il loro amore e non c’è cosa che conti di più per un personaggio pubblico.