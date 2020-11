Il pubblico del GF Vip chiede la squalifica di Francesco Oppini a causa dei suoi scivoloni sulle donne. Sua madre Alba Parietti è intervenuta.

Francesco Oppini è finito al centro della polemica a causa di alcuni scivoloni commessi nei confronti delle donne del Grande Fratello Vip. Scivoloni piuttosto gravi che hanno spinto il pubblico del piccolo schermo a chiedere alla produzione di Alfonso Signorini di prendere seri provvedimenti a riguardo, in modo tale da non far passare un cattivo messaggio a casa, in quanto alcune frasi non vanno affatto pronunciate nemmeno per scherzo o gioco.

Il pubblico, infatti, non contesta soltanto la frase choc contro Dayane Mello, ma anche quella nei confronti di Flavia Vento. Che cosa ha detto sulla concorrente che ha scelto di eliminarsi dopo soltanto 24 ore dal suo ingresso? Che con una del genere c’è il rischio di ammazzarla di botte.

Una frase forte che, come anticipato, nemmeno per un gioco può essere detta. Soprattutto se si considera che il reality show di Alfonso Signorini viene seguito anche da un pubblico giovanissimo che potrebbe essere influenzato da tali affermazioni. Per questo motivo il pubblico ne chiede a gran voce la squalifica.

La produzione asseconderà il desiderio del pubblico? Francesco Oppini sarà squalificato dal Grande Fratello Vip? Intanto, prima di venire a conoscenza di cosa ha scelto di fare la produzione, è intervenuta a tal proposito Alba Parietti, madre del concorrente.

Alba Parietti “condanna” Francesco Oppini al GF Vip: “Deve chiedere scusa”

Alba Parietti, senza troppi giri di parole, ci ha tenuto a specificare con il pubblico della rete che non ha alcuna intenzione di difendere suo figlio, in quanto ha sbagliato a pronunciare quelle terribili frasi ed è giusto che chieda scusa per lo scivolone fatto.

“Ragazzi, tagliamo a corto la questione senza fare troppi giri di parole, se Francesco ha realmente fatto quelle battute e ha offeso quelle due signore, e non solo, per il gusto becero di voler scherzare, non importa quale sia il contesto da cui sono state estrapolate o i toni con cui sono state dette, ha sbagliato“ ha subito chiarito l’opinionista, che la scorsa volta lo aveva difeso da Tommaso Zorzi. “Sono frasi che offendono il genere femminile e toccano la sensibilità di troppe persone e non ci si deve mai permettere di scherzare su certe cose” ha dichiarato Alba su Francesco Oppini al GF Vip.

“Le parole sono importanti e vanno sempre pesate. Soprattutto se pronunciate in tempi così violenti, segnati da odio. In particolar modo verso le donne e io ne so qualcosa” ha spiegato la conduttrice. “Francesco deve chiedere scusa, senza troppe giustificazioni” ha aggiunto. “Se si va ad offendere la sensibilità di qualcuno, si deve sempre chiedere scusa” ha proseguito.

“Il contesto e il tono, seppur scherzosi, non sono assolutamente un alibi sufficiente” ha concluso Alba Parietti su Francesco Oppini. “Soprattutto se si viene presi come un esempio perché si parla in televisione e ci si rivolge a tante persone” ha concluso, rendendo chiara la sua posizione.

La produzione del Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti verso Francesco Oppini? Non ci resta che attendere la diretta di questa sera con Alfonso Signorini per scoprire cosa gli hanno autori hanno deciso di fare. Se squalificare, cosa alquanto improbabile visto che il televoto non è ancora stato annullato a differenza delle altre volte, o se rimproverarlo semplicemente per quanto affermato durante il corso delle passate settimane.