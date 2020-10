Alba Parietti si è duramente scagliata contro Tommaso Zorzi, accusandolo di aver tradito la fiducia di suo figlio Francesco Oppini al GF Vip.

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più forti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sa lui, lo sanno molto bene i suoi compagni di viaggio e lo sanno bene anche chi da fuori osserva le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Per questo motivo ad Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, non ha apprezzato che Zorzi insinuasse il dubbio su suo figlio negli altri concorrenti della casa che, insieme al pubblico che segue il programma, ha iniziato a sospettare che in realtà fosse uno stratega e che i suoi atteggiamenti fossero dettati dalla voglia di arrivare in finale piuttosto che da buone intenzioni legate all’amicizia.

Alba Parietti ha accusato Tommaso Zorzi di aver tradito suo figlio, ma tale dichiarazione non è affatto piaciuta al popolo della rete che ha lo ha prontamente difeso. Accusando a sua volta la conduttrice, che ha svelato un inedito retroscena su Francesco Oppini, di essere un po’ troppo invadente nel percorso di suo figlio.

Alba Parietti stroncata dal web: l’attacco a Tommaso Zorzi non piace

Alba Parietti non ha affatto apprezzato l’atteggiamento di Tommaso Zorzi al GF Vip, in quanto tra lui e suo figlio Francesco Oppini si era creato un bellissimo legame e non immaginava di certo che potesse pensare che sospettasse certe cose sul suo conto.

“Se Francesco viene considerato per ciò che in realtà non è, è grazie soprattutto a tutti i dubbi che ha insinuato Tommaso” precisa subito la conduttrice sul suo profilo Instagram. “Lui lo ha tradito e sa bene di poter gestire il popolo del web. Sono sicura vincerà perchè così funziona il mondo, da sempre” ha proseguito Alba Parietti contro Tommaso Zorzi, tra l’altro nelle scorse ore Parpiglia ha svelato perché lui e Giulia Salemi hanno litigato.

“A me spiace vedere certe cose, perché Francesco non se le merita” ha spiegato lei. “Certo, questo è un gioco ma se le cose devono andare così preferisco che torni a casa tra le persone che lo amano davvero“ ha spiazzato la Parietti. “Vi prego di salvare chi volete. Se è il fanclub di Zorzi a decidere, vi chiedo di eliminare mio figlio“ ha aggiunto. “Tommaso non piace affatto come persona. Si è dimostrato essere il contrario di quello che un amico dovrebbe essere” ha spiegato. “Ho fatto nascere il sospetto in tutti. Ha tramato contro Francesco fingendosi una vittima, ma lo ha accoltellato alle spalle“ ha concluso, attirando su di sé l’ira del web che non ha di certo apprezzato simili dichiarazioni.

Anche se i fan di Tommaso, che è stato vittima di dichiarazioni choc da parte della Contessa, hanno prontamente tenuto a chiarire che di certo non rivaluteranno Francesco Oppini in maniera negativa soltanto per quanto affermato da sua madre, in quanto sono due persone diverse e lui ha più volte manifestato la volontà che lei si facesse un po’ da parte ritenendola invadente in quello che è il suo percorso.

Alba Parietti, nelle scorse ore, ci ha tenuto a fare un piccolo chiarimento, in quanto Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno fatto pace al GF Vip, chiarendo ogni incomprensione. La conduttrice si è detta felice di ciò, in quanto è sempre bello quando due persone eliminano l’astio che c’è tra loro, ma ha precisato che se è una vera amicizia si vedrà soltanto al di fuori, a telecamere spente, e con il passare del tempo. I due continueranno ad essere amici anche quando l’avventura nella casa più spiata d’Italia volgerà al termine? Staremo a vedere.